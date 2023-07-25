https://ria.ru/20230725/zarplaty-1886224635.html

Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников - РИА Новости, 25.07.2023

Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:32

2023-07-25T17:32

2023-07-25T21:38

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. <...> Нужно своевременно индексировать эти заработные платы", — подчеркнул он.В противном случае люди начнут уходить из бюджетной сферы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

россия

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владимир путин, экономика, россия