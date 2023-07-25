Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 25.07.2023 (обновлено: 21:38 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zarplaty-1886224635.html
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников - РИА Новости, 25.07.2023
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:32
2023-07-25T21:38
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. &lt;...&gt; Нужно своевременно индексировать эти заработные платы", — подчеркнул он.В противном случае люди начнут уходить из бюджетной сферы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. <...> Нужно своевременно индексировать эти заработные платы", — подчеркнул он.
В противном случае люди начнут уходить из бюджетной сферы, добавил глава государства.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
3 июля, 13:16
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала