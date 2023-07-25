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Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников - РИА Новости, 25.07.2023
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:32
2023-07-25T17:32
2023-07-25T21:38
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. <...> Нужно своевременно индексировать эти заработные платы", — подчеркнул он.В противном случае люди начнут уходить из бюджетной сферы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. <...> Нужно своевременно индексировать эти заработные платы", — подчеркнул он.
В противном случае люди начнут уходить из бюджетной сферы, добавил глава государства.
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