https://ria.ru/20230725/zakon-1886186674.html

ГД приняла закон о запрете выезда из России со дня направления повестки

ГД приняла закон о запрете выезда из России со дня направления повестки - РИА Новости, 25.07.2023

ГД приняла закон о запрете выезда из России со дня направления повестки

Госдума на пленарном заседании приняла закон о временном запрете на выезд из России со дня направления гражданину повестки военкомата, в том числе по месту... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:22

2023-07-25T15:22

2023-07-25T17:41

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о временном запрете на выезд из России со дня направления гражданину повестки военкомата, в том числе по месту работы или учебы."Запрет на выезд из России в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на службу, применяется... со дня направления повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки по месту работы (учебы)", — говорится в документе.Уточняется, что запрет покидать территорию России также применяется со дня вручения повестки лично под расписку.Согласно закону, военкомат принимает соответствующее решение в день направления гражданину повестки и в день ее вручения под расписку. Далее уведомление об этом решении направляют в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие госуправление в области обеспечения безопасности страны, а также занимающиеся выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел.Документ обязывает медучреждения и общеобразовательные организации предоставлять в электронном формате необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.Кроме того, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации должны передавать в электронном виде органам госвласти российских субъектов необходимые о гражданах, обучающихся в указанных организациях в очном формате.Закон устанавливает, что решение принять меры для обеспечения явки в военкомат принимается на следующий день после неявки, при отсутствии подтверждения уважительных причин гражданина.Речь идет в том числе о запрете на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учет самозанятого, об ограничении права на управление автотранспортом, отказе на оформление кредита.

https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html

https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html

https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html

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