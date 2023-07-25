https://ria.ru/20230725/zakon-1886176541.html

Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат, следует из базы законопроектов. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:43

2023-07-25T14:43

2023-07-25T17:11

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общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат, следует из базы законопроектов.Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Так, теперь неявка гражданина по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше штраф за такое нарушение составлял до трех тысяч рублей.Кроме того, увеличиваются штрафы и за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч.Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, то его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей. Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.Гражданину, который не сообщил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.КоАП предполагается дополнить также статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.Изменения начнут работать с 1 октября.

https://ria.ru/20230725/zakon-1886171958.html

https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html

https://ria.ru/20230724/zapas-1885915421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, россия, общество