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Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 25.07.2023
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14:27 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zakon-1886171958.html
Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации
Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:27
2023-07-25T14:27
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Согласно пояснительной записке, закон позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема. Также новый механизм позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Госдума РФ
Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок Минобороны для спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными.
Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Документ направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.
Согласно пояснительной записке, закон позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема.
Также новый механизм позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине
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