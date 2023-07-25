https://ria.ru/20230725/zakon-1886171958.html

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:27

2023-07-25T14:27

2023-07-25T14:27

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными. Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Согласно пояснительной записке, закон позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема. Также новый механизм позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.

https://ria.ru/20230725/tribunal-1886125981.html

россия

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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф