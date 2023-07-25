https://ria.ru/20230725/yuta-1886169268.html

Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом

Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом - РИА Новости, 25.07.2023

Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом

Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:56

2023-07-25T18:56

2023-07-25T19:21

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юта

россия

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музыка

новости шоу-бизнеса

юта (певица)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными Струна и Рокот. В композиции говорится о военнослужащих, которые каждый день приближают победу страны на фронте. В клипе показаны хроники спецоперации и исполнение композиции на гитарах певицей, музыкантами, а также Рокотом и Струной. Музыку и слова для песни написала сама Юта. В комментариях под видео зрители поблагодарили исполнительницу за работу и поддержку страны. "Анна, спасибо за новую замечательную песню! И, конечно же, спасибо нашим героям Струне и Рокоту за то, что они у нас такие есть!", "Юта, спасибо за то, что вы делаете! Спасибо за слова, за любовь к родине!", "Классная песня! Победа будет за нами!" – отреагировали комментаторы. Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она посвятила несколько композиций российским военнослужащим. Исполнительница также давала концерты в зоне боевых действий и госпиталях.

https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта, россия, донбасс, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, юта (певица)