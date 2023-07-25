https://ria.ru/20230725/yuta-1886169268.html
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом - РИА Новости, 25.07.2023
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом
Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:56
2023-07-25T18:56
2023-07-25T19:21
шоубиз
юта
россия
донбасс
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
юта (певица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886170097_0:0:1781:1001_1920x0_80_0_0_6d03323a84da5deaeae4dc6d05d74388.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными Струна и Рокот. В композиции говорится о военнослужащих, которые каждый день приближают победу страны на фронте. В клипе показаны хроники спецоперации и исполнение композиции на гитарах певицей, музыкантами, а также Рокотом и Струной. Музыку и слова для песни написала сама Юта. В комментариях под видео зрители поблагодарили исполнительницу за работу и поддержку страны. "Анна, спасибо за новую замечательную песню! И, конечно же, спасибо нашим героям Струне и Рокоту за то, что они у нас такие есть!", "Юта, спасибо за то, что вы делаете! Спасибо за слова, за любовь к родине!", "Классная песня! Победа будет за нами!" – отреагировали комментаторы. Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она посвятила несколько композиций российским военнослужащим. Исполнительница также давала концерты в зоне боевых действий и госпиталях.
https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html
юта
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886170097_181:0:1516:1001_1920x0_80_0_0_c44c70abe0ff3ce7b96a4e6c3269659b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта, россия, донбасс, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, юта (певица)
Шоубиз, Юта, Россия, Донбасс, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса, Юта (певица)
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом
Юта выпустила клип об СВО на песню "За ленту" с командирами морпехов Струной и Рокотом
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала
на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными Струна и Рокот.
В композиции говорится о военнослужащих, которые каждый день приближают победу страны на фронте. В клипе показаны хроники спецоперации и исполнение композиции на гитарах певицей, музыкантами, а также Рокотом и Струной.
Музыку и слова для песни написала сама Юта.
В комментариях под видео зрители поблагодарили исполнительницу за работу и поддержку страны.
«
"Анна, спасибо за новую замечательную песню! И, конечно же, спасибо нашим героям Струне и Рокоту за то, что они у нас такие есть!", "Юта, спасибо за то, что вы делаете! Спасибо за слова, за любовь к родине!", "Классная песня! Победа будет за нами!" – отреагировали комментаторы.
Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году.
После начала спецоперации она посвятила несколько композиций российским военнослужащим. Исполнительница также давала концерты в зоне боевых действий и госпиталях.
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО