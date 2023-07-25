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Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
18:56 25.07.2023 (обновлено: 19:21 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/yuta-1886169268.html
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом - РИА Новости, 25.07.2023
Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом
Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:56
2023-07-25T19:21
шоубиз
юта
россия
донбасс
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
юта (певица)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными Струна и Рокот. В композиции говорится о военнослужащих, которые каждый день приближают победу страны на фронте. В клипе показаны хроники спецоперации и исполнение композиции на гитарах певицей, музыкантами, а также Рокотом и Струной. Музыку и слова для песни написала сама Юта. В комментариях под видео зрители поблагодарили исполнительницу за работу и поддержку страны. "Анна, спасибо за новую замечательную песню! И, конечно же, спасибо нашим героям Струне и Рокоту за то, что они у нас такие есть!", "Юта, спасибо за то, что вы делаете! Спасибо за слова, за любовь к родине!", "Классная песня! Победа будет за нами!" – отреагировали комментаторы. Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она посвятила несколько композиций российским военнослужащим. Исполнительница также давала концерты в зоне боевых действий и госпиталях.
https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html
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Юта презентовала клип с легендарными морпехами Струной и Рокотом

Юта выпустила клип об СВО на песню "За ленту" с командирами морпехов Струной и Рокотом

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) опубликовала на своем YouTube-канале новый клип о спецоперации на трек "За ленту". В нем снялись легендарные морпехи с позывными Струна и Рокот.
В композиции говорится о военнослужащих, которые каждый день приближают победу страны на фронте. В клипе показаны хроники спецоперации и исполнение композиции на гитарах певицей, музыкантами, а также Рокотом и Струной.
Музыку и слова для песни написала сама Юта.
В комментариях под видео зрители поблагодарили исполнительницу за работу и поддержку страны.
«
"Анна, спасибо за новую замечательную песню! И, конечно же, спасибо нашим героям Струне и Рокоту за то, что они у нас такие есть!", "Юта, спасибо за то, что вы делаете! Спасибо за слова, за любовь к родине!", "Классная песня! Победа будет за нами!" – отреагировали комментаторы.
Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году.
После начала спецоперации она посвятила несколько композиций российским военнослужащим. Исполнительница также давала концерты в зоне боевых действий и госпиталях.
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ШоубизЮтаРоссияДонбассЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнесаЮта (певица)
 
 
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