https://ria.ru/20230725/yarost-1886068323.html
"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой
"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой - РИА Новости, 25.07.2023
"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой
Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:50
2023-07-25T00:50
2023-07-25T10:21
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Я думаю, украинские силы в отчаянии, и, откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда", — заявил он.Американский офицер добавил, что ВСУ понесли "чудовищные потери"."Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен", — отметил Макгрегор.По мнению полковника, Украина находится на "искусственном жизнеобеспечении" и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи. Он призвал положить этому конец и начать переговоры.
https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярен из-за чудовищных потерь ВСУ