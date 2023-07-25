https://ria.ru/20230725/yarost-1886068323.html

"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой

"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой - РИА Новости, 25.07.2023

"Он разъярен". Зеленскому сообщили о катастрофической ситуации на передовой

Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:50

2023-07-25T00:50

2023-07-25T10:21

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Я думаю, украинские силы в отчаянии, и, откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда", — заявил он.Американский офицер добавил, что ВСУ понесли "чудовищные потери"."Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен", — отметил Макгрегор.По мнению полковника, Украина находится на "искусственном жизнеобеспечении" и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи. Он призвал положить этому конец и начать переговоры.

https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон