Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник
Одесские военкомы увеличили размер взяток за освобождение от мобилизации
Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в Одессе. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл – РИА Новости. Увеличение числа украинцев в Одесской области, не желающих проходить военную службу, спровоцировал рост коррупции в военкоматах - территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, антикоррупционные меры и смена военных комиссаров в регионе после коррупционных скандалов не изменили ситуацию, а привели к увеличению размеров взяток на несколько тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.
Экс-военкому Одесской области Евгению Борисову 22 июля было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, 24 июля он был задержан, его подозревают в преступном получении 5,1 миллиона долларов. Снят с поста он был в конце июня. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Новый военком Александр Охрименко был назначен 4 июля.
"С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы - ред.) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов США. При этом ранее выданные документы об освобождении от службы признаны недействительными, а граждане, получившие их с начала 2023 года, вызваны для прохождения повторной военно-медицинской комиссии. По этой причине лица, получившие указанные документы, стремятся в кратчайшие сроки покинуть страну", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники военкоматов Одесской области требуют от обратившихся за получением освобождения от службы по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев взятки в размере от шести до десяти тысяч долларов. По состоянию на 12 июля неофициально действуют следующие расценки: в Одессе – наиболее высокие, варьируются в пределах от восьми до десяти тысяч долларов, в районных центрах – от шести до восьми тысяч долларов.
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"Военный комиссар Болградского района полковник Игорь Драпак установил размер взятки в размере от шести до семи тысяч долларов США. В Измаильском районе - от семи до восьми тысяч долларов США, там военный комиссар – подполковник Александр Михайлишин", - передал силовик информацию украинских военных.
Он добавил, что передача денежных средств осуществляется через сотрудников военкоматов из числа приближенных доверенных лиц. В преступном сговоре, по данным его украинских военных источников, также участвуют должностные лица военно-медицинской комиссии, которые выносят заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми призывники признаются не годными к военной службе.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев.