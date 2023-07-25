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Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:23 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/vzyatki-1886074121.html
Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник
Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2023
Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник
Увеличение числа украинцев в Одесской области, не желающих проходить военную службу, спровоцировал рост коррупции в военкоматах - территориальных центрах... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:23
2023-07-25T04:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
александр охрименко
александр новиков
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл – РИА Новости. Увеличение числа украинцев в Одесской области, не желающих проходить военную службу, спровоцировал рост коррупции в военкоматах - территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, антикоррупционные меры и смена военных комиссаров в регионе после коррупционных скандалов не изменили ситуацию, а привели к увеличению размеров взяток на несколько тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники. Экс-военкому Одесской области Евгению Борисову 22 июля было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, 24 июля он был задержан, его подозревают в преступном получении 5,1 миллиона долларов. Снят с поста он был в конце июня. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Новый военком Александр Охрименко был назначен 4 июля. "С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы - ред.) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов США. При этом ранее выданные документы об освобождении от службы признаны недействительными, а граждане, получившие их с начала 2023 года, вызваны для прохождения повторной военно-медицинской комиссии. По этой причине лица, получившие указанные документы, стремятся в кратчайшие сроки покинуть страну", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники военкоматов Одесской области требуют от обратившихся за получением освобождения от службы по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев взятки в размере от шести до десяти тысяч долларов. По состоянию на 12 июля неофициально действуют следующие расценки: в Одессе – наиболее высокие, варьируются в пределах от восьми до десяти тысяч долларов, в районных центрах – от шести до восьми тысяч долларов. "Военный комиссар Болградского района полковник Игорь Драпак установил размер взятки в размере от шести до семи тысяч долларов США. В Измаильском районе - от семи до восьми тысяч долларов США, там военный комиссар – подполковник Александр Михайлишин", - передал силовик информацию украинских военных. Он добавил, что передача денежных средств осуществляется через сотрудников военкоматов из числа приближенных доверенных лиц. В преступном сговоре, по данным его украинских военных источников, также участвуют должностные лица военно-медицинской комиссии, которые выносят заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми призывники признаются не годными к военной службе. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев.
https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html
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в мире, одесская область, украина, александр охрименко, александр новиков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Александр Охрименко, Александр Новиков
Одесские военкомы увеличили размер взяток, сообщил источник

Одесские военкомы увеличили размер взяток за освобождение от мобилизации

CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in UkraineМемориальный комплекс "Аллея Славы" в Одессе
Мемориальный комплекс Аллея Славы в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in Ukraine
Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в Одессе. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл – РИА Новости. Увеличение числа украинцев в Одесской области, не желающих проходить военную службу, спровоцировал рост коррупции в военкоматах - территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, антикоррупционные меры и смена военных комиссаров в регионе после коррупционных скандалов не изменили ситуацию, а привели к увеличению размеров взяток на несколько тысяч долларов, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур, сославшийся на украинские военные источники.
Экс-военкому Одесской области Евгению Борисову 22 июля было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, 24 июля он был задержан, его подозревают в преступном получении 5,1 миллиона долларов. Снят с поста он был в конце июня. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Новый военком Александр Охрименко был назначен 4 июля.
Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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"С назначением в начале июля нового руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавних пор называют военкоматы - ред.) Одесской области Александра Охрименко, размер взяток вырос на две-три тысячи долларов США. При этом ранее выданные документы об освобождении от службы признаны недействительными, а граждане, получившие их с начала 2023 года, вызваны для прохождения повторной военно-медицинской комиссии. По этой причине лица, получившие указанные документы, стремятся в кратчайшие сроки покинуть страну", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники военкоматов Одесской области требуют от обратившихся за получением освобождения от службы по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев взятки в размере от шести до десяти тысяч долларов. По состоянию на 12 июля неофициально действуют следующие расценки: в Одессе – наиболее высокие, варьируются в пределах от восьми до десяти тысяч долларов, в районных центрах – от шести до восьми тысяч долларов.
«
"Военный комиссар Болградского района полковник Игорь Драпак установил размер взятки в размере от шести до семи тысяч долларов США. В Измаильском районе - от семи до восьми тысяч долларов США, там военный комиссар – подполковник Александр Михайлишин", - передал силовик информацию украинских военных.
Он добавил, что передача денежных средств осуществляется через сотрудников военкоматов из числа приближенных доверенных лиц. В преступном сговоре, по данным его украинских военных источников, также участвуют должностные лица военно-медицинской комиссии, которые выносят заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми призывники признаются не годными к военной службе.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаАлександр ОхрименкоАлександр Новиков
 
 
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