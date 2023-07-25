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В Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию редких ястребов
В Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию редких ястребов - РИА Новости, 25.07.2023
В Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию редких ястребов
Мужчина, который обмотал скотчем редких ястребов и пытался вывезти их из России в Республику Абхазия в отсеке для запасного колеса автомобиля, оштрафован на 45... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:33
2023-07-25T12:33
2023-07-25T12:33
происшествия
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абхазия
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СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Мужчина, который обмотал скотчем редких ястребов и пытался вывезти их из России в Республику Абхазия в отсеке для запасного колеса автомобиля, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни. Обнаружить птиц таможенникам удалось при осмотре багажника автомобиля. В отсеке для запасного колеса машины они заприметили двух хищных птиц, обмотанных скотчем и тканью. Как информируют в ведомстве, ссылаясь на слова водителя, перевозившего краснокнижных ястребов, он вез птиц в Абхазию для себя, а декларацию не оформил, чтобы сэкономить время. Необходимых документов для вывоза ястребов у мужчины не было, поэтому птиц изъяли. "Экспертиза установила, что птицы являются годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Суд признал гражданина виновным по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В таможне рассказали, что птицы конфискованы, сейчас они находятся в одном из санаториев Сочи, прорабатывается вопрос о размещении их в краевом зоопарке. Как пояснили РИА Новости в ведомстве, мужчина является жителем Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, абхазия, сочи
Происшествия, Россия, Абхазия, Сочи
В Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию редких ястребов
Мужчина пытался вывезти из России в Абхазию редких ястребов, обмотав их скотчем
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Мужчина, который обмотал скотчем редких ястребов и пытался вывезти их из России в Республику Абхазия в отсеке для запасного колеса автомобиля, оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.
Обнаружить птиц таможенникам удалось при осмотре багажника автомобиля. В отсеке для запасного колеса машины они заприметили двух хищных птиц, обмотанных скотчем и тканью.
Как информируют в ведомстве, ссылаясь на слова водителя, перевозившего краснокнижных ястребов, он вез птиц в Абхазию для себя, а декларацию не оформил, чтобы сэкономить время. Необходимых документов для вывоза ястребов у мужчины не было, поэтому птиц изъяли.
"Экспертиза установила, что птицы являются годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС. Суд признал гражданина виновным по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В таможне рассказали, что птицы конфискованы, сейчас они находятся в одном из санаториев Сочи, прорабатывается вопрос о размещении их в краевом зоопарке. Как пояснили РИА Новости в ведомстве, мужчина является жителем Москвы.
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