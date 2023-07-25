https://ria.ru/20230725/vybory-1886271745.html
Опрос: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
Опрос: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена - РИА Новости, 25.07.2023
Опрос: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет позиции среди избирателей, поддерживающих республиканцев, в качестве самого сильного кандидата против нынешнего главы... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:19
2023-07-25T22:19
2023-07-25T22:19
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет позиции среди избирателей, поддерживающих республиканцев, в качестве самого сильного кандидата против нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в предстоящих президентских выборах, следует из опроса университета Монмут. Ранее телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому больше половины американцев (51%) считают Дональда Трампа сильным лидером, в то время как действующего главу государства Джо Байдена - только треть (33%). "Почти половина (45%) избирателей-республиканцев, включая тех, кто склоняется к Республиканской партии, говорят, что Трамп определенно является самым сильным кандидатом на победу над Байденом в 2024 году, а еще 24% считают, что он, вероятно, самый сильный", - говорится в статье. Остальные 31% избирателей считают, что шансы на победу над нынешним президентом США имеет кто-то из списка других кандидатов. При этом среди 14 кандидатов от Республиканской партии 54% поддерживают кандидатуру Трампа, следом за ним идут губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами с 22% и 5% соответственно. Опрос Университета Монмута проводился по телефону и в формате онлайн с 12 по 19 июля 2023 года, в нем приняли участие 681 избирателей, склоняющихся к Республиканской партии. Статистическая погрешность составляет примерно 5,9 процентных пункта. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230630/vybory-1881529034.html
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в мире, сша, флорида, джо байден, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Рон Десантис
Опрос: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
Опрос: Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена на выборах в 2024 году
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет позиции среди избирателей, поддерживающих республиканцев, в качестве самого сильного кандидата против нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в предстоящих президентских выборах, следует из опроса университета Монмут.
Ранее телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому больше половины американцев (51%) считают Дональда Трампа сильным лидером, в то время как действующего главу государства Джо Байдена - только треть (33%).
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"Почти половина (45%) избирателей-республиканцев, включая тех, кто склоняется к Республиканской партии, говорят, что Трамп определенно является самым сильным кандидатом на победу над Байденом в 2024 году, а еще 24% считают, что он, вероятно, самый сильный", - говорится в статье.
Остальные 31% избирателей считают, что шансы на победу над нынешним президентом США имеет кто-то из списка других кандидатов. При этом среди 14 кандидатов от Республиканской партии 54% поддерживают кандидатуру Трампа, следом за ним идут губернатор Флориды Рон Десантис
и предприниматель Вивек Рамасвами
с 22% и 5% соответственно.
Опрос Университета Монмута проводился по телефону и в формате онлайн с 12 по 19 июля 2023 года, в нем приняли участие 681 избирателей, склоняющихся к Республиканской партии. Статистическая погрешность составляет примерно 5,9 процентных пункта.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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