https://ria.ru/20230725/vvp-1886224311.html

Путин выразил надежду, что ВВП России вырастет на два процента в 2023 году

Путин выразил надежду, что ВВП России вырастет на два процента в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023

Путин выразил надежду, что ВВП России вырастет на два процента в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% - 0,7%. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:31

2023-07-25T17:31

2023-07-25T17:45

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что ВВП РФ вырастет на 2%, отметив, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% - 0,7%."Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5% - 0,7% ежеквартально… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что за весь период 2022 года ВВП России сократился на 2,1%. При этом, по его словам, за январь - май текущего года ВВП страны вырос на 0,6%."Причем от месяца к месяцу темпы ускорялись. По итогам мая - до 5,4%", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html

россия

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экономика, россия, владимир путин