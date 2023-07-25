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МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году

МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023

МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Международный валютный фонд улучшил апрельский прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта до 1,5 процента, говорится в докладе... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:06

2023-07-25T16:06

2023-07-25T16:30

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

экономика

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил апрельский прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта до 1,5 процента, говорится в докладе МВФ.Как отмечается, оценка отражает динамику в розничной торговле, строительстве и промышленном производстве, "которая указывает на сильные результаты в первом полугодии, обусловленные крупными налогово-бюджетными стимулами".Прогноз на следующий год оставлен без изменения на уровне 1,3 процента. В 2022 году ВВП России сократился на 2,1 процента после роста на 5,6 процента годом ранее.Минэкономразвития рассчитывает, что валовый внутренний продукт в 2023 году вырастет на 1,2 процента, однако глава ведомства Максим Решетников в середине июня говорил, что темпы роста могут превысить прогноз. Банк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов. Регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5 процента.

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россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, экономика