https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html

Уничтожат всех. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за приказа НАТО

Уничтожат всех. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за приказа НАТО - РИА Новости, 25.07.2023

Уничтожат всех. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за приказа НАТО

Владимир Зеленский по указаниям западных союзников вынуждает неподготовленных украинских солдат идти в наступление, обреченное на провал, заявил бывший советник РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:40

2023-07-25T21:40

2023-07-25T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский по указаниям западных союзников вынуждает неподготовленных украинских солдат идти в наступление, обреченное на провал, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online. "Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена", — сказал он.Североатлантический альянс готов принести Украину в жертву ради собственных целей, а глава киевского режима следует указаниям его лидеров. Союзники давят на власти республики, чтобы они продолжили наступательные действия на российские позиции, несмотря на очевидные провалы ВСУ на передовой, пояснил Соскин.При этом украинское военное руководство предупреждало о неготовности армии к подобным маневрам, но их мнение проигнорировали, резюмировал эксперт.

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины