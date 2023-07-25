https://ria.ru/20230725/vsu-1886199049.html

Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России

Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России - РИА Новости, 25.07.2023

Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:00

2023-07-25T16:00

2023-07-25T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

россия

евгений балицкий

запорожская область

ситуация в днр и лнр

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на сторону России, выйти на специальную гуманитарную частоту. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов. "Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", - сообщил РИА Новости Рогов. По его словам, по этой частоте украинские военные могут перейти на мирную сторону, им гарантировано уважительное отношение.

https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html

россия

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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