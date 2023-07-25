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Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России - РИА Новости, 25.07.2023
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:00
2023-07-25T16:00
2023-07-25T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
евгений балицкий
запорожская область
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на сторону России, выйти на специальную гуманитарную частоту. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов. "Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", - сообщил РИА Новости Рогов. По его словам, по этой частоте украинские военные могут перейти на мирную сторону, им гарантировано уважительное отношение.
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РИА Новости
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Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России
Рогов призвал желающих в ВСУ сдаться выйти на частоту 149.200 и вызвать "Волгу"