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Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/vsu-1886199049.html
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России - РИА Новости, 25.07.2023
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:00
2023-07-25T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
евгений балицкий
запорожская область
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на сторону России, выйти на специальную гуманитарную частоту. Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов. "Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", - сообщил РИА Новости Рогов. По его словам, по этой частоте украинские военные могут перейти на мирную сторону, им гарантировано уважительное отношение.
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безопасность, владимир рогов, россия, евгений балицкий, запорожская область, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал украинским военным частоту для перехода на сторону России

Рогов призвал желающих в ВСУ сдаться выйти на частоту 149.200 и вызвать "Волгу"

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВыход пленных украинских боевиков с "Азовстали"
Выход пленных украинских боевиков с Азовстали - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Выход пленных украинских боевиков с "Азовстали". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских военных, которые хотят сохранить свои жизни и перейти на сторону России, выйти на специальную гуманитарную частоту.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска на запорожском участке фронта начали сдаваться в плен группами вплоть до взводов.
"Украинские военные не хотят воевать и умирать за обогащающегося на крови собственного народа Зеленского. Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", - сообщил РИА Новости Рогов. По его словам, по этой частоте украинские военные могут перейти на мирную сторону, им гарантировано уважительное отношение.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговРоссияЕвгений БалицкийЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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