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Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:07
2023-07-25T11:07
2023-07-25T11:27
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для атак, пусть и безуспешных."Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани. Тем не менее, резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию фронта, но все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее, это требует особого внимания со стороны наших подразделений, конечно, с учетом тех задач, что надо беречь личный состав", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации
Пушилин заявил о нескончаемых волнах мобилизации на Украине и еще оставшихся резервах ВСУ