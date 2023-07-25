https://ria.ru/20230725/vsu-1886113541.html

Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации

Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023

Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:07

2023-07-25T11:07

2023-07-25T11:27

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для атак, пусть и безуспешных."Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани. Тем не менее, резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию фронта, но все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее, это требует особого внимания со стороны наших подразделений, конечно, с учетом тех задач, что надо беречь личный состав", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

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Кирилл Волков

украина, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины