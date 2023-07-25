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Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 25.07.2023 (обновлено: 11:27 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vsu-1886113541.html
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:07
2023-07-25T11:27
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для атак, пусть и безуспешных."Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани. Тем не менее, резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию фронта, но все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее, это требует особого внимания со стороны наших подразделений, конечно, с учетом тех задач, что надо беречь личный состав", - сказал Пушилин.
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украина, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации

Пушилин заявил о нескончаемых волнах мобилизации на Украине и еще оставшихся резервах ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах мобилизации на Украине, резервы у противника все еще сохраняются для атак, пусть и безуспешных.
"Мы видим нескончаемые волны мобилизации на Украине, уже переходит все грани. Тем не менее, резервы у противника еще есть, несмотря на то, что они демотивированные, неподготовленные забрасываются на линию фронта, но все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее, это требует особого внимания со стороны наших подразделений, конечно, с учетом тех задач, что надо беречь личный состав", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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