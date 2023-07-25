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При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/vsu-1886110903.html
При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди
При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди - РИА Новости, 25.07.2023
При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:59
2023-07-25T10:59
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, украинские войска выпустили накануне по Алешкам 18 снарядов, в Старую Збурьевку прилетело 7 снарядов. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди

При украинском обстреле левобережья Днепра в Херсонской области погибли два мирных жителя

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии ВСУ
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, украинские войска выпустили накануне по Алешкам 18 снарядов, в Старую Збурьевку прилетело 7 снарядов.
В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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