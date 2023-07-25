https://ria.ru/20230725/vsu-1886110903.html

При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди

При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди - РИА Новости, 25.07.2023

При обстреле ВСУ левобережья Днепра в Херсонской области погибли люди

Два мирных жителя погибли в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:59

2023-07-25T10:59

2023-07-25T10:59

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов города Алешки и села Старая Збурьевка, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела в населенном пункте Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, украинские войска выпустили накануне по Алешкам 18 снарядов, в Старую Збурьевку прилетело 7 снарядов. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Пролетарка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире