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В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:55
2023-07-25T14:55
2023-07-25T15:06
общество
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года."Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей картаполов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
Лица, достигшие 27 лет до конца года, не попадут под действие норм о призывном возрасте
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года.
"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания.
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета