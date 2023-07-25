https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html

В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте

В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023

В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:55

2023-07-25T14:55

2023-07-25T15:06

общество

андрей картаполов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a946d953098535d82d683ceb62a833db.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года."Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, андрей картаполов, госдума рф