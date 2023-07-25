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В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023
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14:55 25.07.2023 (обновлено: 15:06 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте
Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:55
2023-07-25T15:06
общество
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года."Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания.
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общество, андрей картаполов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В Госдуме назвали исключение из новых норм о призывном возрасте

Лица, достигшие 27 лет до конца года, не попадут под действие норм о призывном возрасте

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года.
"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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ОбществоАндрей КартаполовГосдума РФ
 
 
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