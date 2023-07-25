https://ria.ru/20230725/vozrast-1886179230.html

ГД приняла во втором чтении проект о повышении призывного возраста

ГД приняла во втором чтении проект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 25.07.2023

ГД приняла во втором чтении проект о повышении призывного возраста

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение призывного возраста до 30 лет. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:53

андрей картаполов

андрей красов

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886177103_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_f55aba04fb45b77136a0046984c8d3ce.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение призывного возраста до 30 лет. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов. При рассмотрении в первом чтении законопроектом предлагалось установить призывной возраст с 21 года до 30 лет, но ко второму чтению поправками норма о повышении нижней границы призывного возраста была исключена. Из проекта также была исключена норма о переходном периоде до 2026 года, которая предусматривала поэтапное повышение нижней границы.

https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, общество