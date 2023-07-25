ГД приняла во втором чтении проект о повышении призывного возраста
Госдума приняла во втором чтении проект о повышении призывного возраста до 30 лет
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение призывного возраста до 30 лет.
Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов.
При рассмотрении в первом чтении законопроектом предлагалось установить призывной возраст с 21 года до 30 лет, но ко второму чтению поправками норма о повышении нижней границы призывного возраста была исключена. Из проекта также была исключена норма о переходном периоде до 2026 года, которая предусматривала поэтапное повышение нижней границы.