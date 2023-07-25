Доступ к чистой воде получат 2,5 тысячи жителей Тюменской области
Доступ к качественной питьевой воде получат 2,5 тысячи жителей Тюменской области
© iStock.com / puhhhaСтакан воды
© iStock.com / puhhha
Стакан воды . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Доступ к качественной питьевой воде в 2023 году получат 2500 жителей Тюменской области, сообщается на сайте регионального правительства.
"Порядка 2500 жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде в 2023 году. Об этом заявил глава региона Александр Моор", – следует из сообщения.
Активное возведение и модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" продолжается и во многих населенных пунктах Тюменской области. Например, в Тобольском районе чистой питьевой водой уже обеспечено больше половины населенных пунктов.
"В течение последних пяти лет в Тобольском районе было заменено в общей сложности около 25 километров водопроводных сетей, в плане на этот год – еще 7 километров. Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта", – цитирует слова главы региона Александра Моора пресс-служба губернатора.
Отмечается также, что в 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района, проложено около 6 километров магистрального водовода от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района, а также реконструировано 1,7 километра водопроводных сетей в Тобольске. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 2,72 процента и составила 82,4 процента. Для городского населения этот показатель составил 95,9 процента.