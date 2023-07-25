https://ria.ru/20230725/voda-1886231874.html

Доступ к чистой воде получат 2,5 тысячи жителей Тюменской области

Доступ к чистой воде получат 2,5 тысячи жителей Тюменской области - РИА Новости, 25.07.2023

Доступ к чистой воде получат 2,5 тысячи жителей Тюменской области

Доступ к качественной питьевой воде в 2023 году получат 2500 жителей Тюменской области, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:07

тюменская область

александр моор

тобольский район

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Доступ к качественной питьевой воде в 2023 году получат 2500 жителей Тюменской области, сообщается на сайте регионального правительства. "Порядка 2500 жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде в 2023 году. Об этом заявил глава региона Александр Моор", – следует из сообщения. Активное возведение и модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" продолжается и во многих населенных пунктах Тюменской области. Например, в Тобольском районе чистой питьевой водой уже обеспечено больше половины населенных пунктов. "В течение последних пяти лет в Тобольском районе было заменено в общей сложности около 25 километров водопроводных сетей, в плане на этот год – еще 7 километров. Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта", – цитирует слова главы региона Александра Моора пресс-служба губернатора. Отмечается также, что в 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района, проложено около 6 километров магистрального водовода от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района, а также реконструировано 1,7 километра водопроводных сетей в Тобольске. Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 2,72 процента и составила 82,4 процента. Для городского населения этот показатель составил 95,9 процента.

https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html

https://ria.ru/20230701/tyumen-1881608377.html

тобольский район

тобольск

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александр моор, тобольский район, тобольск