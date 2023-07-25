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VK Fest попал в Книгу рекордов России - РИА Новости, 25.07.2023
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15:27 25.07.2023
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VK Fest попал в Книгу рекордов России
VK Fest попал в Книгу рекордов России - РИА Новости, 25.07.2023
VK Fest попал в Книгу рекордов России
VK Fest установил рекорд России по количеству выступающих артистов. Фестиваль объединил во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве 175... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:27
2023-07-25T15:27
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. VK Fest установил рекорд России по количеству выступающих артистов. Фестиваль объединил во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве 175 артистов и музыкальных коллективов. Рекорд был зафиксирован в Книге Рекордов России. В списке артистов — исполнители и музыкальные группы всех сцен каждого города VK Fest 2023 года. Также в список вошли блогеры, исполнявшие собственные треки, и артисты синей дорожки.Книга рекордов России — это информационный банк российских рекордов, который постоянно пополняется. Большая часть попавших в Книгу достижений посвящена спорту, архитектуре, человеку и географии. За 11 лет в неё вошло более 4 000 рекордов. Сертификаты получили известные политики, деятели культуры, спортсмены, артисты — такие, как Владимир Жириновский, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Владимир Меньшов, Евгений Петросян, Никас Сафронов, Федор Конюхов, Дина Аверина и другие персоны.В список рекорда VK Fest 2023 вошли исполнители:Баста, ANNA ASTI, МОТ, Dabro, MACAN, Ramil’, Лолита, Леонид Агутин, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli &amp; Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Artik &amp; Asti, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, FEDUK, Люся Чеботина, Асия, Ёлка, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока, Юля Паршута, Коста Лакоста, Звонкий, DJ SMASH, Leonid Rudenko, OG Buda и многие другие.Ранее VK Fest подвел итоги фестивального месяца в пяти городах страны. Общая продолжительность события составила 66 часов. За месяц VK Fest посетили 200 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.
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ВКонтакте, VK Fest

VK Fest попал в Книгу рекордов России

© ВконтактеVK Fest установил рекорд России
VK Fest установил рекорд России
© Вконтакте
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. VK Fest установил рекорд России по количеству выступающих артистов. Фестиваль объединил во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве 175 артистов и музыкальных коллективов. Рекорд был зафиксирован в Книге Рекордов России.
В списке артистов — исполнители и музыкальные группы всех сцен каждого города VK Fest 2023 года. Также в список вошли блогеры, исполнявшие собственные треки, и артисты синей дорожки.
VK Fest 2023
VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек
19 июля, 14:37
Книга рекордов России — это информационный банк российских рекордов, который постоянно пополняется. Большая часть попавших в Книгу достижений посвящена спорту, архитектуре, человеку и географии. За 11 лет в неё вошло более 4 000 рекордов. Сертификаты получили известные политики, деятели культуры, спортсмены, артисты — такие, как Владимир Жириновский, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Владимир Меньшов, Евгений Петросян, Никас Сафронов, Федор Конюхов, Дина Аверина и другие персоны.
В список рекорда VK Fest 2023 вошли исполнители:
Баста, ANNA ASTI, МОТ, Dabro, MACAN, Ramil’, Лолита, Леонид Агутин, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Artik & Asti, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, FEDUK, Люся Чеботина, Асия, Ёлка, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока, Юля Паршута, Коста Лакоста, Звонкий, DJ SMASH, Leonid Rudenko, OG Buda и многие другие.
Ранее VK Fest подвел итоги фестивального месяца в пяти городах страны. Общая продолжительность события составила 66 часов. За месяц VK Fest посетили 200 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.
 
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