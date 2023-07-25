https://ria.ru/20230725/vizit-1886107986.html

Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР

Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР - РИА Новости, 25.07.2023

Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР

Визит китайской партийно-правительственной делегации в Северную Корею поспособствует созданию условий для политического урегулирования проблемы Корейского... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:52

в мире

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

мао нин

всекитайское собрание народных представителей

оон

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Визит китайской партийно-правительственной делегации в Северную Корею поспособствует созданию условий для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) сообщил, что партийно-правительственная делегация из Китая, возглавляемая заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Хунчжуном, с 26 июля посетит Северную Корею для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. "Мы считаем, что этот визит поспособствует здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и КНДР, укреплению мира и стабильности в регионе и созданию условий для политического урегулирования проблемы полуострова", - сказала Мао Нин. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Официально война до сих пор не завершена, вместо этого действует заключенное 27 июля 1953 года в приграничном пункте Пханмунджом соглашение о прекращении огня. В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев.

https://ria.ru/20230725/shoygu-1886102317.html

https://ria.ru/20230720/yadernoeoruzhie-1885342357.html

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, мао нин, всекитайское собрание народных представителей, оон, корейская война (1950-1953)