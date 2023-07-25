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Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР - РИА Новости, 25.07.2023
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10:48 25.07.2023 (обновлено: 10:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vizit-1886107986.html
Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР
Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР - РИА Новости, 25.07.2023
Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР
Визит китайской партийно-правительственной делегации в Северную Корею поспособствует созданию условий для политического урегулирования проблемы Корейского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:48
2023-07-25T10:52
в мире
китай
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
мао нин
всекитайское собрание народных представителей
оон
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Визит китайской партийно-правительственной делегации в Северную Корею поспособствует созданию условий для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) сообщил, что партийно-правительственная делегация из Китая, возглавляемая заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Хунчжуном, с 26 июля посетит Северную Корею для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. "Мы считаем, что этот визит поспособствует здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и КНДР, укреплению мира и стабильности в регионе и созданию условий для политического урегулирования проблемы полуострова", - сказала Мао Нин. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Официально война до сих пор не завершена, вместо этого действует заключенное 27 июля 1953 года в приграничном пункте Пханмунджом соглашение о прекращении огня. В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев.
https://ria.ru/20230725/shoygu-1886102317.html
https://ria.ru/20230720/yadernoeoruzhie-1885342357.html
китай
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, мао нин, всекитайское собрание народных представителей, оон, корейская война (1950-1953)
В мире, Китай, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Мао Нин, Всекитайское собрание народных представителей, ООН, Корейская война (1950-1953)
Китайская делегация примет участие в торжественных мероприятиях в КНДР

МИД: визит китайской делегации в КНДР поспособствует урегулированию проблемы полуострова

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Визит китайской партийно-правительственной делегации в Северную Корею поспособствует созданию условий для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) сообщил, что партийно-правительственная делегация из Китая, возглавляемая заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Хунчжуном, с 26 июля посетит Северную Корею для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
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"Мы считаем, что этот визит поспособствует здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и КНДР, укреплению мира и стабильности в регионе и созданию условий для политического урегулирования проблемы полуострова", - сказала Мао Нин.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Официально война до сих пор не завершена, вместо этого действует заключенное 27 июля 1953 года в приграничном пункте Пханмунджом соглашение о прекращении огня.
В Корейской войне участвовали войска США под флагом ООН, вооруженные силы КНДР и Южной Кореи, а также армия китайских народных добровольцев.
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В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие
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В миреКитайКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная КореяМао НинВсекитайское собрание народных представителейООНКорейская война (1950-1953)
 
 
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