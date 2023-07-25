https://ria.ru/20230725/vertolety-1886080239.html

Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171

Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171 - РИА Новости, 25.07.2023

Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171

Флот единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие годы пополнится восемью Sukhoi Superjet 100 New, 19 Ил-114-300 и 10 легкомоторными многоцелевыми самолетами РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:36

2023-07-25T07:36

2023-07-25T07:36

экономика

россия

улан-удэ

михаил мишустин

"аврора"

ми-171

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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Флот единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие годы пополнится восемью Sukhoi Superjet 100 New, 19 Ил-114-300 и 10 легкомоторными многоцелевыми самолетами "Байкал", также компания ведет переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171, говорится в материалах кабмина к поездке премьера России Михаила Мишустина в Улан-Удэ. В настоящее время флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов. "Для обеспечения планов по развитию маршрутной сети в ближайшие годы флот единой дальневосточной авиакомпании будет обновляться новыми воздушными судами отечественного производства для всех сегментов маршрутной сети авиакомпании. Согласованные планы предусматривают поставки восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100 New, девятнадцати – Ил-114-300 и десяти легкомоторных многоцелевых самолетов "Байкал". Ведутся переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171", - говорится в материалах. Отмечается, что в настоящее время "Аврора" ведет работу с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями.

https://ria.ru/20230630/perevozki-1881357941.html

https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html

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экономика, россия, улан-удэ, михаил мишустин, "аврора", ми-171