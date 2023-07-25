https://ria.ru/20230725/vertolety-1886080239.html
Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171
Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171 - РИА Новости, 25.07.2023
Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171
Флот единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие годы пополнится восемью Sukhoi Superjet 100 New, 19 Ил-114-300 и 10 легкомоторными многоцелевыми самолетами РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:36
2023-07-25T07:36
2023-07-25T07:36
экономика
россия
улан-удэ
михаил мишустин
"аврора"
ми-171
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Флот единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие годы пополнится восемью Sukhoi Superjet 100 New, 19 Ил-114-300 и 10 легкомоторными многоцелевыми самолетами "Байкал", также компания ведет переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171, говорится в материалах кабмина к поездке премьера России Михаила Мишустина в Улан-Удэ. В настоящее время флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов. "Для обеспечения планов по развитию маршрутной сети в ближайшие годы флот единой дальневосточной авиакомпании будет обновляться новыми воздушными судами отечественного производства для всех сегментов маршрутной сети авиакомпании. Согласованные планы предусматривают поставки восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100 New, девятнадцати – Ил-114-300 и десяти легкомоторных многоцелевых самолетов "Байкал". Ведутся переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171", - говорится в материалах. Отмечается, что в настоящее время "Аврора" ведет работу с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями.
https://ria.ru/20230630/perevozki-1881357941.html
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экономика, россия, улан-удэ, михаил мишустин, "аврора", ми-171
Экономика, Россия, Улан-Удэ, Михаил Мишустин, "Аврора", Ми-171
Единая дальневосточная авиакомпания планирует приобрести вертолеты Ми-171
Единая дальневосточная авиакомпания ведет переговоры о приобретении 21 вертолета Ми-171
УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Флот единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие годы пополнится восемью Sukhoi Superjet 100 New, 19 Ил-114-300 и 10 легкомоторными многоцелевыми самолетами "Байкал", также компания ведет переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171, говорится в материалах кабмина к поездке премьера России Михаила Мишустина в Улан-Удэ.
В настоящее время флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов.
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"Для обеспечения планов по развитию маршрутной сети в ближайшие годы флот единой дальневосточной авиакомпании будет обновляться новыми воздушными судами отечественного производства для всех сегментов маршрутной сети авиакомпании. Согласованные планы предусматривают поставки восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100 New, девятнадцати – Ил-114-300 и десяти легкомоторных многоцелевых самолетов "Байкал". Ведутся переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171", - говорится в материалах.
Отмечается, что в настоящее время "Аврора
" ведет работу с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями.
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