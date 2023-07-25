https://ria.ru/20230725/valday-1886086598.html
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.07.2023
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире". РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:02
2023-07-25T10:02
2023-07-25T10:02
россия
африка
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Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире".
россия
африка
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире"
LIVE: "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире"
2023-07-25T10:02
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, африка, видео
Россия, Африка
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире".
2023-07-25T10:02
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PT1S
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Политический диалог России и стран Африки: взаимопонимание в неспокойном мире".