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В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет - РИА Новости, 25.07.2023
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14:13 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/uvolnenie-1886166744.html
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет - РИА Новости, 25.07.2023
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:13
2023-07-25T14:13
общество
совет федерации рф
александр башкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Поправку планируют внести в статью 261 Трудового кодекса "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". Сейчас по закону работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет, а также мать-одиночку с ребенком до 14 лет или до 18, если он инвалид. Газета "Ведомости" сообщила, что правительство поддержало эту идею. "Социальная направленность этой инициативы бесспорна и очевидна, такая идея будет позитивно воспринята в обществе", - сказал сенатор. Башкин отметил, что для внедрения этой инициативы нужно изучить с помощью специалистов и экспертов ситуацию: "Сколько таких людей, сколько может быть таких обращений, сколько это потребует расходов, какой потенциально ущерб для работодателей". "С учетом всех этих позиций решение будет принято. Я не могу говорить за всех коллег, но лично мне не просто как законодателю, а как гражданину - конечно, мне эта инициатива понятна, я ее приветствую, и желал бы, чтобы она была поддержана", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html
https://ria.ru/20230616/posobiya-1878691561.html
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общество, совет федерации рф, александр башкин
Общество, Совет Федерации РФ, Александр Башкин
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

В Совфеде поддержали предложение о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщины с детьми
Женщины с детьми - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщины с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Поправку планируют внести в статью 261 Трудового кодекса "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". Сейчас по закону работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет, а также мать-одиночку с ребенком до 14 лет или до 18, если он инвалид. Газета "Ведомости" сообщила, что правительство поддержало эту идею.
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"Социальная направленность этой инициативы бесспорна и очевидна, такая идея будет позитивно воспринята в обществе", - сказал сенатор.
Башкин отметил, что для внедрения этой инициативы нужно изучить с помощью специалистов и экспертов ситуацию: "Сколько таких людей, сколько может быть таких обращений, сколько это потребует расходов, какой потенциально ущерб для работодателей".
"С учетом всех этих позиций решение будет принято. Я не могу говорить за всех коллег, но лично мне не просто как законодателю, а как гражданину - конечно, мне эта инициатива понятна, я ее приветствую, и желал бы, чтобы она была поддержана", - заключил сенатор.
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