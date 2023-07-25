https://ria.ru/20230725/uvolnenie-1886166744.html

В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет - РИА Новости, 25.07.2023

В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:13

2023-07-25T14:13

2023-07-25T14:13

общество

совет федерации рф

александр башкин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Поправку планируют внести в статью 261 Трудового кодекса "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". Сейчас по закону работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет, а также мать-одиночку с ребенком до 14 лет или до 18, если он инвалид. Газета "Ведомости" сообщила, что правительство поддержало эту идею. "Социальная направленность этой инициативы бесспорна и очевидна, такая идея будет позитивно воспринята в обществе", - сказал сенатор. Башкин отметил, что для внедрения этой инициативы нужно изучить с помощью специалистов и экспертов ситуацию: "Сколько таких людей, сколько может быть таких обращений, сколько это потребует расходов, какой потенциально ущерб для работодателей". "С учетом всех этих позиций решение будет принято. Я не могу говорить за всех коллег, но лично мне не просто как законодателю, а как гражданину - конечно, мне эта инициатива понятна, я ее приветствую, и желал бы, чтобы она была поддержана", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html

https://ria.ru/20230616/posobiya-1878691561.html

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общество, совет федерации рф, александр башкин