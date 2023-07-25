https://ria.ru/20230725/uvolnenie-1886166744.html
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет - РИА Новости, 25.07.2023
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:13
2023-07-25T14:13
2023-07-25T14:13
общество
совет федерации рф
александр башкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170868_279:39:2881:1502_1920x0_80_0_0_d44919e25ef22f0fd41259b502a4f873.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Поправку планируют внести в статью 261 Трудового кодекса "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". Сейчас по закону работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет, а также мать-одиночку с ребенком до 14 лет или до 18, если он инвалид. Газета "Ведомости" сообщила, что правительство поддержало эту идею. "Социальная направленность этой инициативы бесспорна и очевидна, такая идея будет позитивно воспринята в обществе", - сказал сенатор. Башкин отметил, что для внедрения этой инициативы нужно изучить с помощью специалистов и экспертов ситуацию: "Сколько таких людей, сколько может быть таких обращений, сколько это потребует расходов, какой потенциально ущерб для работодателей". "С учетом всех этих позиций решение будет принято. Я не могу говорить за всех коллег, но лично мне не просто как законодателю, а как гражданину - конечно, мне эта инициатива понятна, я ее приветствую, и желал бы, чтобы она была поддержана", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html
https://ria.ru/20230616/posobiya-1878691561.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733170868_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1e898c69ceb8d479fece0f96b1d0e6ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, александр башкин
Общество, Совет Федерации РФ, Александр Башкин
В СФ оценили идею о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
В Совфеде поддержали предложение о запрете увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет по инициативе работодателя правильная и социально направленная, ее необходимо поддержать, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Поправку планируют внести в статью 261 Трудового кодекса "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". Сейчас по закону работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет, а также мать-одиночку с ребенком до 14 лет или до 18, если он инвалид. Газета "Ведомости" сообщила, что правительство поддержало эту идею.
Путин оценил идею рассказывать россиянам больше о мерах поддержки родителей
"Социальная направленность этой инициативы бесспорна и очевидна, такая идея будет позитивно воспринята в обществе", - сказал сенатор.
Башкин отметил, что для внедрения этой инициативы нужно изучить с помощью специалистов и экспертов ситуацию: "Сколько таких людей, сколько может быть таких обращений, сколько это потребует расходов, какой потенциально ущерб для работодателей".
"С учетом всех этих позиций решение будет принято. Я не могу говорить за всех коллег, но лично мне не просто как законодателю, а как гражданину - конечно, мне эта инициатива понятна, я ее приветствую, и желал бы, чтобы она была поддержана", - заключил сенатор.
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя