https://ria.ru/20230725/ukraina-1886251258.html

Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского

Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского - РИА Новости, 25.07.2023

Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского

Некомпетентность Владимира Зеленского привела к практически полному разрушению Украины в военном и экономическом плане, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:27

2023-07-25T19:27

2023-07-25T20:54

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Некомпетентность Владимира Зеленского привела к практически полному разрушению Украины в военном и экономическом плане, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Уже ничего не спасти. <…> Происходит полный распад на уровне министерств, <...> тотальное и необратимое разрушение народно-хозяйственного комплекса. Это настоящая катастрофа", — сказал он.По мнению эксперта, нынешняя украинская власть держится только благодаря внешним элементам, но народной поддержки у этого режима нет."Как только внешние подпорки отпадут, все сразу рухнет", — пояснил Соскин.Кроме того, руководство республики не способно организовать защиту объектов военной инфраструктуры от ударов российских войск, а ВСУ не в состоянии оказывать им сопротивление на поле боя, резюмировал экс-советник.

https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины