https://ria.ru/20230725/ukraina-1886251258.html
Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского
Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского - РИА Новости, 25.07.2023
Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского
Некомпетентность Владимира Зеленского привела к практически полному разрушению Украины в военном и экономическом плане, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:27
2023-07-25T19:27
2023-07-25T20:54
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олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Некомпетентность Владимира Зеленского привела к практически полному разрушению Украины в военном и экономическом плане, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Уже ничего не спасти. <…> Происходит полный распад на уровне министерств, <...> тотальное и необратимое разрушение народно-хозяйственного комплекса. Это настоящая катастрофа", — сказал он.По мнению эксперта, нынешняя украинская власть держится только благодаря внешним элементам, но народной поддержки у этого режима нет."Как только внешние подпорки отпадут, все сразу рухнет", — пояснил Соскин.Кроме того, руководство республики не способно организовать защиту объектов военной инфраструктуры от ударов российских войск, а ВСУ не в состоянии оказывать им сопротивление на поле боя, резюмировал экс-советник.
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о развале Украины из-за некомпетентности Зеленского