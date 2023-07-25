СМИ: Запад должен готовиться помогать Украине в конфликте годами
WSJ: Запад должен готовиться оказывать Киеву помощь на протяжении нескольких лет
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Западные страны должны готовиться оказывать Киеву поддержку в конфликте на протяжении нескольких лет, поскольку быстро конфликт не закончится, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западного дипломата.
"Один из западных дипломатов в Вашингтоне заявил, что США, возможно, нужно будет признать, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, и союзникам нужно готовиться к снабжению Киева для конфликта, который затянется на несколько лет", - пишет газета.
Отмечается, что вопрос заключается в том, насколько США и их союзники будут решительны в продолжении поддержки Киева или в ее расширении, если наступление Киева будет по-прежнему отставать от целей. По данным газеты, вероятный тупик в украинском контрнаступлении "поставит под сомнение продолжение способности Запада поставлять оружие, которого уже не хватает, и обеспечит политическую поддержку для тех, кто выступает против помощи США в конфликте".
Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на главу минобороны Украины Алексея Резникова, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану. По словам Резникова, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.