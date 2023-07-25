https://ria.ru/20230725/ukraina-1886161258.html

СМИ: депутата от партии Зеленского заметили на отдыхе на Мальдивах

СМИ: депутата от партии Зеленского заметили на отдыхе на Мальдивах - РИА Новости, 25.07.2023

СМИ: депутата от партии Зеленского заметили на отдыхе на Мальдивах

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Аристова в июле заметили... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:55

2023-07-25T13:55

2023-07-25T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

мальдивы

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Аристова в июле заметили отдыхающим на Мальдивах, где номер стоит от 2,7 тысячи долларов, сообщает украинское агентство журналистских расследований "Следствие инфо". "Юрия Аристова, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, находящемся на частном острове Итхаафуши, Мальдивы", - говорится в сообщении со ссылкой на источники. По информации "Следствия инфо", работники указанного отеля подтвердили, что Аристов действительно был их гостем, но уже выселился. "Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, в соответствии с ценами на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов – ред.) за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен (8,7 тысячи долларов – ред.) за виллу с двумя спальнями и бассейном", - указано в публикации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в связи с этой информацией инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции. "Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", - написал Арахамия в своем телеграм-канале. В конце января власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

мальдивы

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мальдивы, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр