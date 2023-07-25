https://ria.ru/20230725/ukraina-1886142865.html
Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине
Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине
Запад в отрыве от реальности и однобоко смотрит на украинский конфликт, преимущественно с позиции украинских официальных лиц, а также британских и американских... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:45
2023-07-25T12:45
2023-07-25T15:38
специальная военная операция на украине
алексей резников
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Запад в отрыве от реальности и однобоко смотрит на украинский конфликт, преимущественно с позиции украинских официальных лиц, а также британских и американских СМИ, заявил в интервью порталу Czdefence во вторник бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы. "Очень часто мы берем во внимание только то, что говорят украинские политики и военное руководство страны или некоторые британские и американские аналитики. Нередко мы ссылаемся на сообщения вашингтонского Института по изучению войны (ISW) и мало анализируем реальные результаты (боевых действий), включая то, что заявляет сама Россия", - сказал он в интервью. По мнению Шедивы, в СМИ и официальных сводках не принято освещать проблемы украинских войск. В реальности же, если бы ситуация на фронте совпадала с теми новостями, которые преподносят западные издания, "контрнаступление давно бы достигло своих целей", заявил он. Именно проблемы украинских войск являются главной причиной медленных поставок вооружений Киеву, считает генерал. При этом на Западе замалчивают реальный размах нужд вооруженных сил Украины для успешных боевых действий, чему способствуют и высказывания некоторых украинских официальных лиц, часто не освещающих полную картину на фронте, полагает он. "В прошлом решения (о поставке вооружений – ред.) всегда принимались поздно, и сейчас в случае с истребителями эти решения, если и придут, то тоже с запозданием", - сказал Шедивы изданию.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине
Экс-глава генштаба Чехии Шедивы: Запад слишком однобоко смотрит на украинский конфликт