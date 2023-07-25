https://ria.ru/20230725/ukraina-1886142865.html

Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине

Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине - РИА Новости, 25.07.2023

Чешский генерал раскрыл главную ошибку Запада об Украине

Запад в отрыве от реальности и однобоко смотрит на украинский конфликт, преимущественно с позиции украинских официальных лиц, а также британских и американских... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:45

2023-07-25T12:45

2023-07-25T15:38

специальная военная операция на украине

алексей резников

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Запад в отрыве от реальности и однобоко смотрит на украинский конфликт, преимущественно с позиции украинских официальных лиц, а также британских и американских СМИ, заявил в интервью порталу Czdefence во вторник бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы. "Очень часто мы берем во внимание только то, что говорят украинские политики и военное руководство страны или некоторые британские и американские аналитики. Нередко мы ссылаемся на сообщения вашингтонского Института по изучению войны (ISW) и мало анализируем реальные результаты (боевых действий), включая то, что заявляет сама Россия", - сказал он в интервью. По мнению Шедивы, в СМИ и официальных сводках не принято освещать проблемы украинских войск. В реальности же, если бы ситуация на фронте совпадала с теми новостями, которые преподносят западные издания, "контрнаступление давно бы достигло своих целей", заявил он. Именно проблемы украинских войск являются главной причиной медленных поставок вооружений Киеву, считает генерал. При этом на Западе замалчивают реальный размах нужд вооруженных сил Украины для успешных боевых действий, чему способствуют и высказывания некоторых украинских официальных лиц, часто не освещающих полную картину на фронте, полагает он. "В прошлом решения (о поставке вооружений – ред.) всегда принимались поздно, и сейчас в случае с истребителями эти решения, если и придут, то тоже с запозданием", - сказал Шедивы изданию.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей резников, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия, киев, нато