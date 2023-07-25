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СМИ: на Украине задержали блогера, критиковавшего работу военкоматов - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 25.07.2023 (обновлено: 12:27 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886106916.html
СМИ: на Украине задержали блогера, критиковавшего работу военкоматов
СМИ: на Украине задержали блогера, критиковавшего работу военкоматов - РИА Новости, 25.07.2023
СМИ: на Украине задержали блогера, критиковавшего работу военкоматов
Служба безопасности Украины задержала львовского блогера Марьяна Чаву, критиковавшего действия сотрудников военкоматов при выдаче повесток, пишет украинское... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:45
2023-07-25T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
львов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала львовского блогера Марьяна Чаву, критиковавшего действия сотрудников военкоматов при выдаче повесток, пишет украинское издание "Страна.ua". "СБУ задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который на видео оскорблял военкомов, выписывавших повестки. В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный инцидент произошел в июне в Дрогобыче. Чава на улице подошел к представителям территориального центра комплектования, когда те раздавали повестки, назвал их преступниками, заявил, что они получают зарплату благодаря его налогам, угрожал вызвать следственно-оперативную группу", - пишет "Страна". По информации издания, задержали блогера по подозрению в препятствовании деятельности украинских войск. У блогера есть свой YouTube-канал "Знай свои права", основное количество роликов на нем посвящено работе сотрудников военкоматов.Позже в офисе генпрокурора Украины подтвердили информацию о задержании блогера. "Задержанному инкриминируют препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230725/vzyatki-1886074121.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, львов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Львов, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине задержали блогера, критиковавшего работу военкоматов

"Страна.ua": во Львове задержали блогера Чаву, критиковавшего работу военкоматов

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала львовского блогера Марьяна Чаву, критиковавшего действия сотрудников военкоматов при выдаче повесток, пишет украинское издание "Страна.ua".
"СБУ задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который на видео оскорблял военкомов, выписывавших повестки. В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный инцидент произошел в июне в Дрогобыче. Чава на улице подошел к представителям территориального центра комплектования, когда те раздавали повестки, назвал их преступниками, заявил, что они получают зарплату благодаря его налогам, угрожал вызвать следственно-оперативную группу", - пишет "Страна". По информации издания, задержали блогера по подозрению в препятствовании деятельности украинских войск. У блогера есть свой YouTube-канал "Знай свои права", основное количество роликов на нем посвящено работе сотрудников военкоматов.
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Позже в офисе генпрокурора Украины подтвердили информацию о задержании блогера. "Задержанному инкриминируют препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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