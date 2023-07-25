https://ria.ru/20230725/ukraina-1886090589.html

ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ

ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ

Медленное контрнаступление ВСУ несет большую угрозу Украине и президенту США Джо Байдену, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:16

2023-07-25T09:16

2023-07-25T15:50

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Медленное контрнаступление ВСУ несет большую угрозу Украине и президенту США Джо Байдену, пишет газета The Wall Street Journal. "Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена", — говорится в публикации.Как отмечает издание, потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной Байденом стратегии по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов, чтобы она могла вести переговоры с Россией с позиции силы. "Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого и без того не хватает. Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо", — цитирует газета бывшего американского посла в Киеве Джона Хербста.В заключение журналисты приходят к выводу, что медленные темпы украинского контрнаступления снижают надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, сша, россия, джо байден