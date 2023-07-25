Рейтинг@Mail.ru
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 25.07.2023 (обновлено: 15:50 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886090589.html
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ
Медленное контрнаступление ВСУ несет большую угрозу Украине и президенту США Джо Байдену, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:16
2023-07-25T15:50
в мире
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Медленное контрнаступление ВСУ несет большую угрозу Украине и президенту США Джо Байдену, пишет газета The Wall Street Journal. &quot;Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена&quot;, — говорится в публикации.Как отмечает издание, потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной Байденом стратегии по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов, чтобы она могла вести переговоры с Россией с позиции силы. "Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого и без того не хватает. Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо", — цитирует газета бывшего американского посла в Киеве Джона Хербста.В заключение журналисты приходят к выводу, что медленные темпы украинского контрнаступления снижают надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b605a515001e60cf3cbfc118bad529ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, сша, россия, джо байден
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Россия, Джо Байден
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ

WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит президенту США Байдену проблемами

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Медленное контрнаступление ВСУ несет большую угрозу Украине и президенту США Джо Байдену, пишет газета The Wall Street Journal.
«

"Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой заявленной Байденом стратегии по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов, чтобы она могла вести переговоры с Россией с позиции силы.
"Это также может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого и без того не хватает. Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо", — цитирует газета бывшего американского посла в Киеве Джона Хербста.
В заключение журналисты приходят к выводу, что медленные темпы украинского контрнаступления снижают надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Украина становится вторым Афганистаном Байдена
08:00
 
В миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАРоссияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала