https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html

ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета

ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета - РИА Новости, 25.07.2023

ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета

Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:01

2023-07-25T15:01

2023-07-25T15:02

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах."Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", - говорится в документе.Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.

https://ria.ru/20230725/popravka-1886181349.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, россия