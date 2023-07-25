https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета - РИА Новости, 25.07.2023
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета
Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:01
2023-07-25T15:01
2023-07-25T15:02
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах."Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", - говорится в документе.Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.
https://ria.ru/20230725/popravka-1886181349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета
ГД одобрила поправку об обязанности медорганизаций предоставлять данные для учета
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.
"Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", - говорится в документе.
Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ
необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.
ГД приняла поправку о запрете на выезд из России после направления повестки