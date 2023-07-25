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ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета - РИА Новости, 25.07.2023
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15:01 25.07.2023 (обновлено: 15:02 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета - РИА Новости, 25.07.2023
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета
Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:01
2023-07-25T15:02
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах."Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", - говорится в документе.Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
ГД обязала медорганизации и школы предоставлять данные для учета

ГД одобрила поправку об обязанности медорганизаций предоставлять данные для учета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.
"Медицинские организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете", - говорится в документе.
Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.
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