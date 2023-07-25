https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886127800.html

Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева

Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева

Нужно реальное расследование гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы привлечь к этому внимание... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:10

2023-07-25T12:10

2023-07-25T12:10

в мире

запорожская область

ростислав журавлев

валентина матвиенко

совет федерации рф

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

юнеско

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нужно реальное расследование гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы привлечь к этому внимание зарубежных коллег, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. "Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия… Мы со своей стороны будем делать все, чтобы привлечь внимание наших зарубежных коллег, международных межпарламентских площадок к этому злодеянию. Ещё раз хочу выразить слова соболезнования, ребятам, журналистам, которые пострадали - скорейшего выздоровления и скорейшего восстановления", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886087468.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, ростислав журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, юнеско