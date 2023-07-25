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Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
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12:10 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886127800.html
Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева
Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева
Нужно реальное расследование гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы привлечь к этому внимание... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:10
2023-07-25T12:10
в мире
запорожская область
ростислав журавлев
валентина матвиенко
совет федерации рф
оон
обстрел группы журналистов в зоне сво
юнеско
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нужно реальное расследование гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы привлечь к этому внимание зарубежных коллег, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. "Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия… Мы со своей стороны будем делать все, чтобы привлечь внимание наших зарубежных коллег, международных межпарламентских площадок к этому злодеянию. Ещё раз хочу выразить слова соболезнования, ребятам, журналистам, которые пострадали - скорейшего выздоровления и скорейшего восстановления", - заявила Матвиенко.
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в мире, запорожская область, ростислав журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво, юнеско
В мире, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, ЮНЕСКО
Матвиенко призвала к полному расследованию гибели военкора Журавлева

Матвиенко: СФ будет делать все, чтобы привлечь внимание к убийству журналиста РИА Новости

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нужно реальное расследование гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, Совет Федерации сделает все необходимое, чтобы привлечь к этому внимание зарубежных коллег, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
"Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия… Мы со своей стороны будем делать все, чтобы привлечь внимание наших зарубежных коллег, международных межпарламентских площадок к этому злодеянию. Ещё раз хочу выразить слова соболезнования, ребятам, журналистам, которые пострадали - скорейшего выздоровления и скорейшего восстановления", - заявила Матвиенко.
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Погибшего военкора Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге
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В миреЗапорожская областьРостислав ЖуравлевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООНОбстрел группы журналистов в зоне СВОЮНЕСКО
 
 
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