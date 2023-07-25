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Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 25.07.2023
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23:22 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886276273.html
Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы
Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 25.07.2023
Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы
Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого цитирует иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:22
2023-07-25T23:22
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого цитирует иранское агентство Tasnim. В сообщении агентства цитируются слова Толстого, который заявил, что "президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства (перед Россией)". Комментируя позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО, вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не может относиться к этому положительно. "(Владимир) Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины", - добавил он. Ранее Эрдоган заявлял, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, петр толстой, госдума рф, нато
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Петр Толстой, Госдума РФ, НАТО
Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Госдумы Толстой: Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого цитирует иранское агентство Tasnim.
В сообщении агентства цитируются слова Толстого, который заявил, что "президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства (перед Россией)".
Комментируя позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО, вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не может относиться к этому положительно.
"(Владимир) Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины", - добавил он.
Ранее Эрдоган заявлял, что Украина заслуживает стать членом НАТО.
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