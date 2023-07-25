https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886276273.html

Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы

Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 25.07.2023

Эрдоган нарушил обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы

Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого цитирует иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:22

2023-07-25T23:22

2023-07-25T23:22

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петр толстой

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, которого цитирует иранское агентство Tasnim. В сообщении агентства цитируются слова Толстого, который заявил, что "президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства (перед Россией)". Комментируя позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО, вице-спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не может относиться к этому положительно. "(Владимир) Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины", - добавил он. Ранее Эрдоган заявлял, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, петр толстой, госдума рф, нато