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В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2023
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:47
2023-07-25T23:47
2023-07-25T23:47
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 23.11 по 23.35. Согласно изданию "Зеркало недели", в Харьковской области работает ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и Харьковской областях