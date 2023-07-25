https://ria.ru/20230725/trevoga-1886223325.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:26

2023-07-25T17:26

2023-07-25T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в данных областях Украины прозвучал в 17.15 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230725/vzryvy-1886076782.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьковская область