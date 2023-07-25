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В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 25.07.2023 (обновлено: 03:54 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/trevoga-1886070831.html
В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2023
В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:21
2023-07-25T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
вооруженные силы рф
черниговская область
кировоградская область
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно информации карты, тревога прозвучала в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.Кроме того, ее объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230725/obstrely-1886068172.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Черниговская область, Кировоградская область, Полтавская область, Черкасская область, Сумская область, Одесская область
В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно информации карты, тревога прозвучала в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.
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Кроме того, ее объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФЧерниговская областьКировоградская областьПолтавская областьЧеркасская областьСумская областьОдесская область
 
 
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