https://ria.ru/20230725/trevoga-1886070831.html

В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.07.2023

В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T02:21

2023-07-25T02:21

2023-07-25T03:54

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно информации карты, тревога прозвучала в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.Кроме того, ее объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230725/obstrely-1886068172.html

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