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В Петербурге два человека погибли от удара током - РИА Новости, 25.07.2023
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22:23 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/tok-1886272436.html
В Петербурге два человека погибли от удара током
В Петербурге два человека погибли от удара током - РИА Новости, 25.07.2023
В Петербурге два человека погибли от удара током
Следственная проверка организована по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:23
2023-07-25T22:23
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Следственная проверка организована по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. "Вечером 25 июля… в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения. По данному… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Петербурге два человека погибли от удара током

СК: в Петербурге два человека погибли от удара током

© Fotolia / maalТабличка с предупреждением о высоком напряжении
Табличка с предупреждением о высоком напряжении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Fotolia / maal
Табличка с предупреждением о высоком напряжении. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Следственная проверка организована по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ.
"Вечером 25 июля… в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения. По данному… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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