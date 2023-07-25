https://ria.ru/20230725/tok-1886272436.html
В Петербурге два человека погибли от удара током
В Петербурге два человека погибли от удара током - РИА Новости, 25.07.2023
В Петербурге два человека погибли от удара током
Следственная проверка организована по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:23
2023-07-25T22:23
2023-07-25T22:23
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Следственная проверка организована по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской главк СК РФ. "Вечером 25 июля… в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения. По данному… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230704/tragediya-1882035298.html
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Петербурге два человека погибли от удара током
СК: в Петербурге два человека погибли от удара током