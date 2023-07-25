Рейтинг@Mail.ru
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/tiktok-1886132434.html
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты - РИА Новости, 25.07.2023
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты
Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:20
2023-07-25T12:20
лос-анджелес
сингапур (город)
tiktok
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. "Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности", - говорится в сообщении. Чтобы создать текстовый пост, нужно перейти на страницу "камера", там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и др. Соцсеть отмечает, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html
лос-анджелес
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, сингапур (город), tiktok, технологии
Лос-Анджелес, Сингапур (город), TikTok, Технологии
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты

TikTok предоставил пользователям возможность размещать текстовые публикации

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети.
"Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности", - говорится в сообщении.
Чтобы создать текстовый пост, нужно перейти на страницу "камера", там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и др.
Соцсеть отмечает, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней
7 июля, 04:16
 
Лос-АнджелесСингапур (город)TikTokТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала