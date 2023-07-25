https://ria.ru/20230725/tiktok-1886132434.html
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты - РИА Новости, 25.07.2023
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты
Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:20
2023-07-25T12:20
2023-07-25T12:20
лос-анджелес
сингапур (город)
tiktok
технологии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. "Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности", - говорится в сообщении. Чтобы создать текстовый пост, нужно перейти на страницу "камера", там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и др. Соцсеть отмечает, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html
лос-анджелес
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сингапур (город), tiktok, технологии
Лос-Анджелес, Сингапур (город), TikTok, Технологии
TikTok разрешил пользователям публиковать тексты
TikTok предоставил пользователям возможность размещать текстовые публикации
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети.
"Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности", - говорится в сообщении.
Чтобы создать текстовый пост, нужно перейти на страницу "камера", там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и др.
Соцсеть отмечает, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе
и Сингапуре
.
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