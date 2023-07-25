https://ria.ru/20230725/tiktok-1886132434.html

TikTok разрешил пользователям публиковать тексты

TikTok разрешил пользователям публиковать тексты - РИА Новости, 25.07.2023

TikTok разрешил пользователям публиковать тексты

Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:20

2023-07-25T12:20

2023-07-25T12:20

лос-анджелес

сингапур (город)

tiktok

технологии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соцсеть TikTok предоставила пользователям возможность размещать текстовые публикации, следует из пресс-релиза соцсети. "Мы с радостью объявляем о расширении возможностей текстовых постов в TikTok - нового формата создания текстового контента, который расширяет возможности авторов делиться своими идеями и выражать творческие способности", - говорится в сообщении. Чтобы создать текстовый пост, нужно перейти на страницу "камера", там выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав "текст", пользователь попадает на страницу создания текста, где сможет набрать свое сообщение. Перейдя на страницу создания сообщения, пользователь найдет привычные опции для настройки контента: добавление звука, метки местоположения, включение комментариев, разрешение дуэтов и др. Соцсеть отмечает, что к текстовому посту можно добавить стикеры, хештэги, мелодию, а также выбрать цвет фона. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html

лос-анджелес

сингапур (город)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лос-анджелес, сингапур (город), tiktok, технологии