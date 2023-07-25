https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html

В Хабаровском крае отловили тигра, покусавшего инспектора охотнадзора

В Хабаровском крае отловили тигра, покусавшего инспектора охотнадзора - РИА Новости, 25.07.2023

В Хабаровском крае отловили тигра, покусавшего инспектора охотнадзора

Краснокнижного амурского тигра, ранившего инспектора охотнадзора в Хабаровском крае две недели назад, отловили, у хищника не оказалось одного клыка, сообщает... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:23

2023-07-25T16:23

2023-07-25T16:23

хабаровский край

международный союз охраны природы

нанайский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

михаил дегтярев

центр "амурский тигр"

происшествия

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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, ранившего инспектора охотнадзора в Хабаровском крае две недели назад, отловили, у хищника не оказалось одного клыка, сообщает администрация Нанайского муниципального района. Как сообщал центр "Амурский тигр", инспектор охотнадзора, проверяя в Хабаровском крае сообщение о пропаже собаки, был укушен амурским тигром, находившимся у добычи. Инцидент произошел в окрестностях села Маяк Нанайского района. Инспектора с укушенными ранами бедренной области доставили в Троицкую ЦРБ в "стабильном состоянии средней тяжести", сообщали РИА Новости в краевом минздраве. "Конфликтный тигр отловлен. В ночь с 24 на 25 июля специалистами охотнадзора был отловлен тигр, который держал в напряжении жителей села Маяк... Краснокнижный кот 12 июля наведался в населенный пункт и утащил собаку. Результат первого обследования показал, что это самец, у которого отсутствует клык", - говорится в сообщении администрации. Как уточняет центр "Амурский тигр", степень истощения у тигра средняя. Один из клыков отсутствует на верхней челюсти, остальные обломаны. "Хищники, перенесшие такую травму, могут успешно охотиться в дикой природе. Впрочем, пока говорить об этом рано", - добавляют эксперты центра. Судьбу хищника решат в Росприроднадзоре - речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу. Как написал в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев, инспектор прошел лечение и уже выписан из больницы. "Сейчас хищника везут в центр реабилитации диких животных в поселка Кутузовка района имени Лазо. Ветеринары осмотрят животное и дадут заключение", - сообщил глава края. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20230630/tigr-1881347642.html

https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html

хабаровский край

нанайский район

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хабаровский край, международный союз охраны природы, нанайский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), михаил дегтярев, центр "амурский тигр", происшествия