https://ria.ru/20230725/terrorizm-1886188710.html
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества - РИА Новости, 25.07.2023
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества
Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:31
2023-07-25T15:31
2023-07-25T15:31
йоханнесбург
брикс
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках союза пяти государств, сообщили в Совете Безопасности РФ. В Йоханнесбурге состоялось заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС. "Подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС. Стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества, подтвердив важность реализации Антитеррористической стратегии БРИКС. Намечены планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами", - говорится в сообщении.
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йоханнесбург, брикс, россия
Йоханнесбург, БРИКС, Россия
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества
Совбез: страны БРИКС назвали борьбу с терроризмом одним из приоритетов сотрудничества
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках союза пяти государств, сообщили в Совете Безопасности РФ.
В Йоханнесбурге состоялось заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС.
"Подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС. Стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества, подтвердив важность реализации Антитеррористической стратегии БРИКС. Намечены планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами", - говорится в сообщении.
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