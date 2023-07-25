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Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества - РИА Новости, 25.07.2023
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15:31 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/terrorizm-1886188710.html
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества - РИА Новости, 25.07.2023
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества
Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:31
2023-07-25T15:31
йоханнесбург
брикс
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках союза пяти государств, сообщили в Совете Безопасности РФ. В Йоханнесбурге состоялось заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС. "Подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС. Стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества, подтвердив важность реализации Антитеррористической стратегии БРИКС. Намечены планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230725/briks-1886159072.html
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йоханнесбург, брикс, россия
Йоханнесбург, БРИКС, Россия
Представители стран БРИКС обсудили приоритетные направления сотрудничества

Совбез: страны БРИКС назвали борьбу с терроризмом одним из приоритетов сотрудничества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности, на встрече в южноафриканском Йоханнесбурге подчеркнули, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках союза пяти государств, сообщили в Совете Безопасности РФ.
В Йоханнесбурге состоялось заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС.
"Подчеркнуто, что контртеррористическое взаимодействие является одним из приоритетных направлений сотрудничества в рамках БРИКС. Стороны выступили против политизации международного антитеррористического сотрудничества, подтвердив важность реализации Антитеррористической стратегии БРИКС. Намечены планы по проведению ряда мероприятий по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами", - говорится в сообщении.
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13:47
 
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