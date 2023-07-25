https://ria.ru/20230725/tank-1886074435.html
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:37
2023-07-25T04:37
2023-07-25T15:35
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам журналиста, Россия, несмотря на попытки Украины осуществить контрнаступление, идет в атаку на отдельных направлениях."Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. <…> Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S", — написал он.По информации автора, это произошло на участке Кременная — Сватово.Журналист предположил, что характер повреждений показывает, что танк подпадает "под полное списание".В статье отмечается, что М-55S — это модернизированный в Словении советский танк T-55.
https://ria.ru/20230725/proval-1886072808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, словения, украина
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Словения, Украина
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
Forbes: российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе