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Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
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04:37 25.07.2023 (обновлено: 15:35 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/tank-1886074435.html
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ
Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:37
2023-07-25T15:35
в мире
россия
вооруженные силы украины
словения
украина
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам журналиста, Россия, несмотря на попытки Украины осуществить контрнаступление, идет в атаку на отдельных направлениях.&quot;Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. &lt;…&gt; Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S&quot;, — написал он.По информации автора, это произошло на участке Кременная — Сватово.Журналист предположил, что характер повреждений показывает, что танк подпадает "под полное списание".В статье отмечается, что М-55S — это модернизированный в Словении советский танк T-55.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, словения, украина
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Словения, Украина
Зря маскировались. В США восхитились ударом российских военных по танку ВСУ

Forbes: российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramКадр видео уничтожения танка М-55S
Кадр видео уничтожения танка М-55S
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Кадр видео уничтожения танка М-55S
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По словам журналиста, Россия, несмотря на попытки Украины осуществить контрнаступление, идет в атаку на отдельных направлениях.
«

"Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. <…> Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S", — написал он.

По информации автора, это произошло на участке Кременная — Сватово.
Журналист предположил, что характер повреждений показывает, что танк подпадает "под полное списание".
В статье отмечается, что М-55S — это модернизированный в Словении советский танк T-55.
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