https://ria.ru/20230725/tablichki-1886196585.html

Лесничие Подмосковья демонтировали 1642 таблички, несущие гибель деревьям

Лесничие Подмосковья демонтировали 1642 таблички, несущие гибель деревьям - РИА Новости, 25.07.2023

Лесничие Подмосковья демонтировали 1642 таблички, несущие гибель деревьям

Лесничими с начала летнего сезона в лесах Подмосковья были демонтированы 1642 рекламные конструкции, размещение которых на деревьях влечет за собой их медленную РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:58

2023-07-25T15:58

2023-07-25T15:58

новости подмосковья

георгий филимонов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лесничими с начала летнего сезона в лесах Подмосковья были демонтированы 1642 рекламные конструкции, размещение которых на деревьях влечет за собой их медленную гибель от инфекций, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "С начала летнего сезона лесничими Подмосковья с деревьев демонтировано 1642 различных рекламных конструкций - объявлений, табличек и плакатов. Большая часть из них была прибита гвоздями или прикручена саморезами к деревьям. Такие жестокие способы крепления абсолютно недопустимы. Они способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, приводящих деревья к гибели", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По его словам, наибольшее количество рекламы обнаружено и демонтировано на территории Орехово-Зуевского, Звенигородского, Виноградовского, Ступинского и Наро-Фоминского лесничеств. Всего с начала года демонтировано 3783 рекламных объявления. Комлесхоз региона напоминает, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрена административная ответственность. Суммы штрафов составляют: на граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885456378.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

георгий филимонов, московская область (подмосковье)