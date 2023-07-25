https://ria.ru/20230725/svyazi-1886086689.html

Западу не удалось повлиять на связи России и стран Африки, заявили в МИД

Западу не удалось повлиять на связи России и стран Африки, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023

Западу не удалось повлиять на связи России и стран Африки, заявили в МИД

Западные страны попытались использовать ситуацию с мятежом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы повлиять на связи РФ и Африки, но никакого действия... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:53

2023-07-25T08:53

2023-07-25T09:20

россия

африка

евгений пригожин

в мире

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Западные страны попытались использовать ситуацию с мятежом главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы повлиять на связи РФ и Африки, но никакого действия это не возымело, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Африканские страны перед нами такие вопросы не ставили. И на уровне их участия и на качестве участия это никак не сказалось до настоящего времени. Другое дело, что наши западные партнеры пытались использовать эту ситуацию, развернув соответствующую пропаганду. Но она не возымела действия. Я убежден, что и не возымеет", - сказал Озеров. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880693352.html

россия

африка

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россия, африка, евгений пригожин, в мире, попытка вооруженного мятежа