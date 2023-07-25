https://ria.ru/20230725/sud-1886117590.html

Судья, выступившая против версии о российской ракете в деле MH17, уволилась

Судья, выступившая против версии о российской ракете в деле MH17, уволилась - РИА Новости, 25.07.2023

Судья, выступившая против версии о российской ракете в деле MH17, уволилась

Судья Окружного суда Гааги, раскритиковавшая выводы обвинения по делу о крушении рейса MH17, подала в отставку, передает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:30

2023-07-25T11:30

2023-07-25T15:39

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россия

нидерланды

украина

сергей лавров

генеральная прокуратура рф

крушение малайзийского boeing под донецком

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ГААГА, 25 июл — РИА Новости. Судья Окружного суда Гааги, раскритиковавшая выводы обвинения по делу о крушении рейса MH17, подала в отставку, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. По информации телеканала, судья назвала позицию Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры в этом деле "преднамеренным сокрытием", а некоторые пункты — и вовсе "манипулированием и ложью". Кроме того, брат судьи написал книгу, в которой утверждал, что малайзийский Boeing не был сбит российской ракетой. Женщина раздала книги судьям и прокурорам, ведущим дело рейса MH17. За это Верховный суд сделал ей письменный выговор, постановив, что ее действия подорвали доверие к авторитету судебной власти. В результате судья подала в отставку.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу MH17 проходил в Окружном суде Гааги в 2020-2022 годах. В причастности к крушению обвиняли россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Россия в нем не участвовала. Следствие утверждало, что Boeing сбили с подконтрольной ополченцам территории из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Россия передала Нидерландам данные радаров, а также документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи проигнорировали.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, на которых, как они утверждали, виден момент запуска ракеты.Гособвинение строилось на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, но прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность необходима ради безопасности.В результате суд постановил, что рейс MH17 сбили ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Применение комплекса напрямую с Россией в приговоре не увязывалось, хотя и отмечалось, что Россия тогда имела контроль над ДНР. Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными в уничтожении самолета и заочно приговорили к пожизненному заключению и выплате в общей сложности 16 миллионов евро. С Пулатова же обвинения сняли. В российском МИД по итогам процесса заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу и пренебрег принципами беспристрастного правосудия. Ход и итоги разбирательства, добавили в ведомстве, показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России.

https://ria.ru/20230717/mh17-1884596588.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221117/sud-1832240315.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нидерланды, украина, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, крушение малайзийского boeing под донецком