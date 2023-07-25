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Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche - РИА Новости, 25.07.2023
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23:58 25.07.2023 (обновлено: 23:59 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/strelba-1886278392.html
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche - РИА Новости, 25.07.2023
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche
Бытовой конфликт с неизвестными на Porsche обернулся для мужчины госпитализацией, один из злоумышленников на иномарке открыл по нему стрельбу из травматического РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:58
2023-07-25T23:59
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бытовой конфликт с неизвестными на Porsche обернулся для мужчины госпитализацией, один из злоумышленников на иномарке открыл по нему стрельбу из травматического оружия, теперь их разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным главка, сам инцидент случился еще в минувшее воскресенье – тогда в полицию поступило сообщение о "звуках выстрелов" на улице Родчельская. На месте ЧП правоохранители нашли мужчину с травмой головы, его госпитализировали. "По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле "Porsche", в результате которого один из находившихся в иномарке граждан выстрелил в мужчину из травматического оружия. Затем стрелявшие скрылись", - сообщили в ведомстве. Сейчас злоумышленников ищут, отметили в столичном главке МВД. Кроме того, в пресс-службе столичной полиции уточнили агентству, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ).
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происшествия, москва, россия, авто, porsche panamera
Происшествия, Москва, Россия, Авто, Porsche Panamera
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche

Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу на Porsche из травмата

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бытовой конфликт с неизвестными на Porsche обернулся для мужчины госпитализацией, один из злоумышленников на иномарке открыл по нему стрельбу из травматического оружия, теперь их разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным главка, сам инцидент случился еще в минувшее воскресенье – тогда в полицию поступило сообщение о "звуках выстрелов" на улице Родчельская. На месте ЧП правоохранители нашли мужчину с травмой головы, его госпитализировали.
"По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт на бытовой почве с неизвестными, проезжавшими на автомобиле "Porsche", в результате которого один из находившихся в иномарке граждан выстрелил в мужчину из травматического оружия. Затем стрелявшие скрылись", - сообщили в ведомстве.
Сейчас злоумышленников ищут, отметили в столичном главке МВД.
Кроме того, в пресс-службе столичной полиции уточнили агентству, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ).
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Москве полицейский выстрелил в коллегу
18 июля, 10:43
 
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