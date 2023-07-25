Рейтинг@Mail.ru
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/strelba-1886101005.html
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ
Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:19
2023-07-25T10:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791400538_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_a8efd0a150467a72c01087655882a441.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с беспилотника, следует из видео боевого эпизода, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Огонь из миномета вел на ореховском направлении (Запорожская область) боевой расчет добровольческого формирования БАРС-11, их прицел корректировали с беспилотника операторы "Царских волков". По данным переговоров бойцов, опорный пункт подразделения войск Украины был поражен несколькими минами – две из них подряд за счет корректировки попали точно в окоп и блиндаж. На видео, предоставленном военно-технической группой, демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего напротив позиции украинских войск. Видны военнослужащие противника, перемещающиеся в траншее. Потом следует серия попаданий из миномета по украинской позиции. Поднимается дым и пыль от разрывов мин. Позиция противника поражается с минимальными расходом боеприпасов за короткое время, за счёт точной корректировки и профессиональных действий расчета. После выполнения боевой задачи расчет миномета оперативно вышел из-под ответного огня украинских подразделений, которые в свою очередь засекли российских военных со своего беспилотника. Однако дрон противника был вовремя обнаружен, поэтому минометчики БАРСа успели сменить позицию.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791400538_0:0:2232:1674_1920x0_80_0_0_5a348ca5b41ed1281b02eddb5a5f6824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ

Группа "Царские волки" показала высокоточную стрельбу из миномета БАРС-11 по позициям ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкМинометчик
Минометчик - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Минометчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с беспилотника, следует из видео боевого эпизода, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Огонь из миномета вел на ореховском направлении (Запорожская область) боевой расчет добровольческого формирования БАРС-11, их прицел корректировали с беспилотника операторы "Царских волков". По данным переговоров бойцов, опорный пункт подразделения войск Украины был поражен несколькими минами – две из них подряд за счет корректировки попали точно в окоп и блиндаж.
На видео, предоставленном военно-технической группой, демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего напротив позиции украинских войск. Видны военнослужащие противника, перемещающиеся в траншее. Потом следует серия попаданий из миномета по украинской позиции. Поднимается дым и пыль от разрывов мин.
Позиция противника поражается с минимальными расходом боеприпасов за короткое время, за счёт точной корректировки и профессиональных действий расчета.
После выполнения боевой задачи расчет миномета оперативно вышел из-под ответного огня украинских подразделений, которые в свою очередь засекли российских военных со своего беспилотника. Однако дрон противника был вовремя обнаружен, поэтому минометчики БАРСа успели сменить позицию.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала