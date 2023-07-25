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"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ
Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:19
2023-07-25T10:19
2023-07-25T10:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с беспилотника, следует из видео боевого эпизода, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Огонь из миномета вел на ореховском направлении (Запорожская область) боевой расчет добровольческого формирования БАРС-11, их прицел корректировали с беспилотника операторы "Царских волков". По данным переговоров бойцов, опорный пункт подразделения войск Украины был поражен несколькими минами – две из них подряд за счет корректировки попали точно в окоп и блиндаж. На видео, предоставленном военно-технической группой, демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего напротив позиции украинских войск. Видны военнослужащие противника, перемещающиеся в траншее. Потом следует серия попаданий из миномета по украинской позиции. Поднимается дым и пыль от разрывов мин. Позиция противника поражается с минимальными расходом боеприпасов за короткое время, за счёт точной корректировки и профессиональных действий расчета. После выполнения боевой задачи расчет миномета оперативно вышел из-под ответного огня украинских подразделений, которые в свою очередь засекли российских военных со своего беспилотника. Однако дрон противника был вовремя обнаружен, поэтому минометчики БАРСа успели сменить позицию.
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РИА Новости
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ
Группа "Царские волки" показала высокоточную стрельбу из миномета БАРС-11 по позициям ВСУ
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с беспилотника, следует из видео боевого эпизода, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Огонь из миномета вел на ореховском направлении (Запорожская область
) боевой расчет добровольческого формирования БАРС-11, их прицел корректировали с беспилотника операторы "Царских волков". По данным переговоров бойцов, опорный пункт подразделения войск Украины
был поражен несколькими минами – две из них подряд за счет корректировки попали точно в окоп и блиндаж.
На видео, предоставленном военно-технической группой, демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего напротив позиции украинских войск. Видны военнослужащие противника, перемещающиеся в траншее. Потом следует серия попаданий из миномета по украинской позиции. Поднимается дым и пыль от разрывов мин.
Позиция противника поражается с минимальными расходом боеприпасов за короткое время, за счёт точной корректировки и профессиональных действий расчета.
После выполнения боевой задачи расчет миномета оперативно вышел из-под ответного огня украинских подразделений, которые в свою очередь засекли российских военных со своего беспилотника. Однако дрон противника был вовремя обнаружен, поэтому минометчики БАРСа успели сменить позицию.