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"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ

"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

"Царские волки" показали высокоточную стрельбу из миномета по позициям ВСУ

Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:19

2023-07-25T10:19

2023-07-25T10:19

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Военно-техническая группа "Царские волки" продемонстрировала высокоточную стрельбу по позициям украинских войск из обычного миномета за счет корректировки с беспилотника, следует из видео боевого эпизода, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Огонь из миномета вел на ореховском направлении (Запорожская область) боевой расчет добровольческого формирования БАРС-11, их прицел корректировали с беспилотника операторы "Царских волков". По данным переговоров бойцов, опорный пункт подразделения войск Украины был поражен несколькими минами – две из них подряд за счет корректировки попали точно в окоп и блиндаж. На видео, предоставленном военно-технической группой, демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего напротив позиции украинских войск. Видны военнослужащие противника, перемещающиеся в траншее. Потом следует серия попаданий из миномета по украинской позиции. Поднимается дым и пыль от разрывов мин. Позиция противника поражается с минимальными расходом боеприпасов за короткое время, за счёт точной корректировки и профессиональных действий расчета. После выполнения боевой задачи расчет миномета оперативно вышел из-под ответного огня украинских подразделений, которые в свою очередь засекли российских военных со своего беспилотника. Однако дрон противника был вовремя обнаружен, поэтому минометчики БАРСа успели сменить позицию.

запорожская область

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины