https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору" - РИА Новости, 25.07.2023
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"
Аграрии Ростовской области собрали зерновые и зернобобовые культуры почти с половины площадей, которые предстоит обмолотить в текущем году, средняя урожайность... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:28
2023-07-25T12:28
2023-07-25T12:28
ростовская область
мясниковский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали зерновые и зернобобовые культуры почти с половины площадей, которые предстоит обмолотить в текущем году, средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара, сообщает правительство региона. В целом, в текущем году аграриям области предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 3,5 миллиона гектаров. "На сегодняшний день уборочная страда в Ростовской области подходит к "экватору" - обмолочено 48% площадей, собрано более 6,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 42 центнера с гектара", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Он отметил, что несмотря на частые для июля дожди, там, где позволяют погодные условия, уборка идет высокими темпами. По данным регионального минсельхозпрода, наибольшая урожайность отмечена в Куйбышевском районе (60 центнеров с гектара), Мясниковском районе (56 ц/га) и Целинском районе (51,6 ц/га). По площади убранных зерновых культур лидируют аграрии Зимовниковского (почти 137 тысяч гектаров), Сальского (около 121 тысячи гектаров) и Целинского (более 80 тысяч гектаров) районов. В целом уже собрано 5,9 миллиона тонн озимой пшеницы, почти 165 тысяч тонн озимого и 262 тысячи тонн ярового ячменя, более 363,5 тысячи тонн зернобобовых. "Что касается качества зерна, то пока было обследовано около 320 тысяч тонн озимой пшеницы, из них более 82% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов. Пшеницы, не соответствующей ГОСТу, не выявлено", - отметил первый замглавы области. По его словам, таких результатов, несмотря на сложную погоду, удалось добиться благодаря труду аграриев, интенсивным темпам господдержки, а также развитию аграрной науки.
https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html
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мясниковский район
Ростовская область , Мясниковский район
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали зерновые и зернобобовые культуры почти с половины площадей, которые предстоит обмолотить в текущем году, средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара, сообщает правительство региона.
В целом, в текущем году аграриям области предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 3,5 миллиона гектаров.
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"На сегодняшний день уборочная страда в Ростовской области подходит к "экватору" - обмолочено 48% площадей, собрано более 6,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 42 центнера с гектара", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Он отметил, что несмотря на частые для июля дожди, там, где позволяют погодные условия, уборка идет высокими темпами.
По данным регионального минсельхозпрода, наибольшая урожайность отмечена в Куйбышевском районе
(60 центнеров с гектара), Мясниковском районе
(56 ц/га) и Целинском районе
(51,6 ц/га). По площади убранных зерновых культур лидируют аграрии Зимовниковского (почти 137 тысяч гектаров), Сальского (около 121 тысячи гектаров) и Целинского (более 80 тысяч гектаров) районов.
В целом уже собрано 5,9 миллиона тонн озимой пшеницы, почти 165 тысяч тонн озимого и 262 тысячи тонн ярового ячменя, более 363,5 тысячи тонн зернобобовых. "Что касается качества зерна, то пока было обследовано около 320 тысяч тонн озимой пшеницы, из них более 82% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов. Пшеницы, не соответствующей ГОСТу, не выявлено", - отметил первый замглавы области.
По его словам, таких результатов, несмотря на сложную погоду, удалось добиться благодаря труду аграриев, интенсивным темпам господдержки, а также развитию аграрной науки.
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