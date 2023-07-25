https://ria.ru/20230725/srok-1886187250.html

Прокурор запросил срок для украинского диверсанта за теракт

Прокурор запросил срок для украинского диверсанта за теракт - РИА Новости, 25.07.2023

Прокурор запросил срок для украинского диверсанта за теракт

Прокурор попросил назначить 23 года колонии строгого режима для украинского диверсанта Сергея Белавина по делу о теракте на железной дороге в Брянской области,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:23

2023-07-25T15:23

2023-07-25T15:23

россия

происшествия

брянская область

унечский район

александр богомаз

ржд

белорусская железная дорога

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокурор попросил назначить 23 года колонии строгого режима для украинского диверсанта Сергея Белавина по делу о теракте на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где слушается дело. "Гособвинение в прениях сторон запросило Белавину 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом 900 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Она добавила, что прокурор просил удовлетворить исковые требования РЖД на 156 тысяч рублей и выплатить обоим потерпевшим (кто они, неясно) по 400 тысяч рублей. Ранее Белавин полностью признал свою вину. Как следует из обвинительного заключения, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб РЖД составил 119 тысяч 820 рублей, а локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей. В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал. По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, научился работать со взрывчаткой. Целью Белавина, по оценке следствия, была "дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации". Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были изъяты из тайников. Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Он находится в СИЗО.

https://ria.ru/20230707/sud-1882769409.html

https://ria.ru/20230622/pokushenie-1879746944.html

https://ria.ru/20230714/diversanty-1884169301.html

россия

брянская область

унечский район

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, брянская область, унечский район, александр богомаз, ржд, белорусская железная дорога, ситуация в днр и лнр