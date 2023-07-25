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Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 25.07.2023 (обновлено: 17:27 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886217241.html
Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении
Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.07.2023
Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении
На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:06
2023-07-25T17:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.В частности, на Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригады и 107-й бригады территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка ДНР.Также в районах населенных пунктов Григоровка и Спорное ДНР уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады украинских войск и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины."Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
В частности, на Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригады и 107-й бригады территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка ДНР.
Также в районах населенных пунктов Григоровка и Спорное ДНР уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады украинских войск и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.
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