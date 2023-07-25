https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886217241.html

Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении

Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.07.2023

Киев потерял около 300 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:06

2023-07-25T17:06

2023-07-25T17:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли почти 300 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток войска Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.В частности, на Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригады и 107-й бригады территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Константиновка ДНР.Также в районах населенных пунктов Григоровка и Спорное ДНР уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады украинских войск и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины."Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две гаубицы "Мста-Б", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в министерстве.

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина, донецкая народная республика