https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075123.html
Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных
Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных - РИА Новости, 25.07.2023
Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных
Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:03
2023-07-25T05:03
2023-07-25T09:58
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов."Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер.Он отметил, что солдаты этой группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.Чехов добавил, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.Кроме того, по его информации, на Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и минометный расчет в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. Армейская авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в Старомайорском.На Запорожском направлении, рассказал Чехов, артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда противник отступил, понеся потери. Расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов в Каменском. А гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала БМП и живую силу противника. Помимо этого, в районе севернее Приютного беспилотник уничтожил минометный расчет."Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного", — сообщил офицер.ПВО при этом сбила два дрона "Лелека" и один "Валькирия", заключил он.
https://ria.ru/20230724/sklad-1885956961.html
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.
"Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ
в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер.
Он отметил, что солдаты этой группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Чехов добавил, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.
Кроме того, по его информации, на Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и минометный расчет в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. Армейская авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в Старомайорском.
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На Запорожском направлении, рассказал Чехов, артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда противник отступил, понеся потери. Расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов в Каменском. А гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала БМП и живую силу противника. Помимо этого, в районе севернее Приютного беспилотник уничтожил минометный расчет.
"Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки
, Новоданиловки и Приютного", — сообщил офицер.
ПВО при этом сбила два дрона "Лелека" и один "Валькирия", заключил он.
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