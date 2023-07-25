https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075123.html

Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных

Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных - РИА Новости, 25.07.2023

Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:03

2023-07-25T05:03

2023-07-25T09:58

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов."Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов", — рассказал офицер.Он отметил, что солдаты этой группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.Чехов добавил, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.Кроме того, по его информации, на Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и минометный расчет в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. Армейская авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в Старомайорском.На Запорожском направлении, рассказал Чехов, артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда противник отступил, понеся потери. Расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов в Каменском. А гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала БМП и живую силу противника. Помимо этого, в районе севернее Приютного беспилотник уничтожил минометный расчет."Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного", — сообщил офицер.ПВО при этом сбила два дрона "Лелека" и один "Валькирия", заключил он.

https://ria.ru/20230724/sklad-1885956961.html

https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф