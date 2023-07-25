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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:43 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886074753.html
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:43
2023-07-25T04:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - сказал глава, добавив, что все сведения уже переданы командованию российской армии. "Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск", - добавил Барбашов. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района

Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - сказал глава, добавив, что все сведения уже переданы командованию российской армии.
"Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск", - добавил Барбашов.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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