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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T04:43
2023-07-25T04:43
2023-07-25T04:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - сказал глава, добавив, что все сведения уже переданы командованию российской армии. "Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск", - добавил Барбашов. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района
Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра