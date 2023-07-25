https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886074753.html

ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района

ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра, заявил глава района

Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T04:43

2023-07-25T04:43

2023-07-25T04:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - сказал глава, добавив, что все сведения уже переданы командованию российской армии. "Сейчас Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск", - добавил Барбашов. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.

https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность